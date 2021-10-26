Альтернатива "русскаму миру", – Кулеба о "Люблинском треугольнике"

Дмитрий Кулеба заявил: "Люблинский треугольник" является важным региональным альянсом Украины. Именно он составляет ось безопасности на восточном фланге НАТО и является альтернативой "русскаму миру".

Кулеба прокомментировал, является ли альянс воплощением идеи Междуморья. Об этом глава МИД заявил, отвечая на вопросы пользователей по тегу #запитайКулебу.

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Кулеба прокомментировал вопрос о "Люблинском треугольнике"

Люблинский треугольник – это важный региональный альянс Украины. По сути, он и является воплощением идеи Междуморья, так как соединяет дружественные государства между Балтийским и Черным морями,

– заявил Кулеба.

Именно так он ответил на вопрос о сотрудничестве Украины с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника и о "планах по его превращению в Междуморье". В частности, он "создает безопасную ось на восточном фланге НАТО и альтернативу "русскому миру".

Коротко о последних заявлениях Дмитрия Кулебы