Вот так "дары моря": в оккупированной Алуште выловили часть ракеты от российского "Панциря"

Во временно оккупированной Алуште отдыхающий наткнулся на интересную находку в море. Мужчина вытащил из воды не раковину и не бутылку с посланием, а часть ракеты от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

После взрывов возле Новофедоровки жены оккупантов жаловались, где "хваленая ПВО". Отдыхающий из Алушты тем временем упорно вытаскивал из воды российский снаряд.

Ранее Тысячи россиян начали панически покидать Крым, – Чубаров о последствиях взрыва в Новофедоровке

Мужчина вытащил из моря часть ракеты

В сети появилось видео, как мужчина, у которого, по-видимому, отсутствует инстинкт самосохранения, тянет из моря на пляж часть ракеты. Как ни странно, такая опасная находка никакого испуга не вызывала.

Люди продолжали спокойно снимать видео, а к отдыхающему подбежал его друг. Что было дальше – неизвестно, потому что на этом видео кончается. Уже впоследствии лаконичное сообщение обнародовали так называемые "власти" Алушты: мол, пляж окружили и на месте работают взрывотехники.

Мужчина нашел ракету в Алуште / Видео с телеграма Сергея Стерненко:

9 августа в Крыму раздавались взрывы

Отметим, что 9 августа на аэродроме возле Новофедоровки раздавались мощные взрывы. Минобороны России объяснило все "детонацией боеприпасов". В Генштабе ВСУ говорят о по меньшей мере 9 уничтоженных вражеских самолетах.



Источники 24 канала сообщали, что могло погибнуть около 100 россиян, присутствовавших на авиабазе. Взрывы вызвали панику среди населения и отдыхающих.

Что известно о "Панцире"

"Панцирь С-1" – это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.

Назначение – прикрытие гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.

Комплекс создан в 1994 году и в 2012 году принят на вооружение российской армии.

Смотрите видео – как отреагировали на взрывы в Крыму в Британии: