"Амазон" и ОТТО продают украшения в форме карты Украины без Крыма

Немецкая компания ОТТО продает подвеску в форме карты Украины. Однако очертания государства неполные, поскольку фирма забыла об оккупированном Россией Крыме.

Кроме ОТТО, подвеску выставили на продажу и на "Амазоне". Стоимость украшения от 249 до 295 евро.

Кстати Сервис Hotline опубликовал карту Украины без Крыма: фото

Компания продает и золотые карты других государств. Например, Румынии, Польши, Швейцарии, Австралии. Однако в отличие от Украины, очертания этих государств – полные.

Пока в компании не объяснили, почему забыли об оккупированном Крыме.

Другие похожие случаи

В учебниках по истории заметили карту Украины без Крыма. Это возмутило украинцев, поэтому электронные версии книг отредактировали. Крым вернули на карту.

Телеканал "1+1" в эфире показал карту Украины, но почему-то без временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Поэтому канал проверит Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович тоже опубликовал в соцсети карту без оккупированного Крыма. За него взялась СБУ.

Украинский онлайн-сервис Hotline тоже показал карту без полуострова. Правда, потом компания извинилась и заявила, что Крым – это Украина.

ОТТО – это немецкий торговый концерн. Он является одним из крупнейших в Европе. Его основали еще в 1949 году.