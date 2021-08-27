Американцы за нас волнуются даже больше, чем мы сами за себя, – Дубовик

Для США хороший партнер – это тот, к которому есть доверие и. который помогает сам себе. Если Украина сможет доказать, что проводит реформы, борется с коррупцией, то это будет означать, что американцы не зря тратят свои деньги.

Кроме того, для США важно знать, что они помогают стране, которые сама себе помогает, в отличие от Афганистана, где они 20 лет пытались создать государство. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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На вопрос ведущей, есть ли чем США упрекнуть Украину в проведении реформ, он ответил утвердительно. Это не значит, что мы их совсем не делаем, но возникает вопрос как эффективно, системно и какими темпами.

Реформация происходит, однако темп остается неудовлетворительным. Мы сами это видим. Нам не нужны даже американцы, чтобы это понять. Но американцы за нас волнуются, иногда так, кажется, даже больше, чем мы сами за себя,

– пояснил Дубовик.

По его мнению, США хотят помогать, но при этом в них есть определенные пожелания, каким образом мы могли бы быстрее проводить реформы и более радикально бороться с коррупцией. Они видят связь между внутренней ситуацией в украинской политике и экономике с одной стороны, и военными действиями между Россией и Украиной с другой.

Украинская сторона хочет, как подчеркнул Дубовик, чтобы США просто помогали и не задавали трудных вопросов, однако так не будет. США не хочет тратить деньги на страну, которая не делает того, что от нее ожидают, в частности, граждане, а не только американские партнеры.

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