Американец встретил ураган "Ида" с кальяном и на надувном матрасе: эпическое видео

В конце августа на Соединенные Штаты обрушился мощный тропический циклон "Ида". За несколько дней ураган унес жизни по меньшей мере 9 человек.

В то же время стихия затопила улицы, метро и первые этажи зданий. Однако среди американцев есть и такие, которые в хаосе нашли возможность развлечься.

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Встреча "Иды" с кальяном

В одном из пяти боро Нью-Йорка – Бронксе местный житель встретил "Иду" необычным способом.

Мужчина плавал между домами на надувном матрасе, покуривая кальян.

Ураган "Ида" в США: коротко

"Ида" начал бушевать в южных регионах США 29 августа.

Тропический циклон сначала получил 4 категорию из 5 возможных.

Скорость ветра превышала 240 километров в час.

Кроме этого, непогода вырывала деревья с корнем и разрушала здания.

Специалисты также сообщают о повышении уровня воды в реках в Штатах.

Из-за урагана без света остались более 400 тысяч человек.