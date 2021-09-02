Американец встретил ураган "Ида" с кальяном и на надувном матрасе: эпическое видео
2 сентября 2021 , 18:40Читати новину українською
Источник:твиттер KiingMista
В конце августа на Соединенные Штаты обрушился мощный тропический циклон "Ида". За несколько дней ураган унес жизни по меньшей мере 9 человек.
В то же время стихия затопила улицы, метро и первые этажи зданий. Однако среди американцев есть и такие, которые в хаосе нашли возможность развлечься.
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Встреча "Иды" с кальяном
В одном из пяти боро Нью-Йорка – Бронксе местный житель встретил "Иду" необычным способом.
- Мужчина плавал между домами на надувном матрасе, покуривая кальян.
Ураган "Ида" в США: коротко
- "Ида" начал бушевать в южных регионах США 29 августа.
- Тропический циклон сначала получил 4 категорию из 5 возможных.
- Скорость ветра превышала 240 километров в час.
- Кроме этого, непогода вырывала деревья с корнем и разрушала здания.
- Специалисты также сообщают о повышении уровня воды в реках в Штатах.