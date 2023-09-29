Производитель российских дронов до сих пор получает спутниковые услуги от компании США: расследование
Источник:Trap Aggressor
Американская компания Iridium продолжает предоставлять услуги по навигации компании российского военно-промышленного комплекса "АФМ-Серверс". А один из офисов компании до сих пор работает в Москве.
В частности, расследователи выяснили, что у российской компании "АФМ-Серверс", совладельцем которой является бизнесмен Амир Валиев, есть контракты с российскими силовыми структурами и ФСБ. Trap Aggressor ссылается на видео, где Валиев представил дрон "Птеро", предназначенный для наблюдений. На видео бизнесмен говорит, что дрон использует спутниковую систему Iridium.
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В частности, это беспилотник "Картограф", Россия активно использует в войне против Украины. Дрон оснащен компонентами иностранного производства. Основные высокотехнологичные элементы оборудования производятся компаниями Германии, США и Японии.
Расследователи также выяснили, что офис Iridium по-прежнему работает в штатном режиме на территории столицы страны-агрессора.Справка. Iridium – это глобальная компания спутниковой связи, предоставляющая доступ к услугам передачи данных в любой точке Земли.
По информации Национального агентства по предотвращению коррупции, у этого филиала американской компании есть действующие контракты на поставку услуг спутниковой связи для вооруженных сил России.
Также отмечают, что в 2015-2022 годах российская компания "Иридиум коммьюникешенс" напрямую закупала продукцию у американской компании Iridium Satellite. В 2023 году "Иридиум коммьюникешенс" поставляла в Россию машины для приема, преобразования голоса и изображений марки "Iridium", однако уже от неизвестных поставщиков.
Компания сотрудничает с ФСБ
Расследователи отмечают, что компания "АФМ-Серверс" напрямую содействует военной агрессии России в Украине и системно сотрудничает с ФСБ России. Так, в 2013 – 2015 годах предприятие заключило контрактов почти на 100 миллионов рублей с подразделением фсб, которое занимается материально-техническим обеспечением.
Данные с российского сайта закупок / Скриншот Trap Aggressor
При этом АФМ-Серверс попала под санкции только в июле 2023 года. Единственной страной, которая внесла компанию в санкционный список, стала Украина.
"Картограф": коротко о БПЛА
- Внешне беспилотник "Картограф" напоминает "Орлан", но имеет отличия: камеру с 12 линзами и синий цвет корпуса. Беспилотник может летать на высоте до 5000 м, что делает его недоступным для транспортных зенитно-ракетных комплексов.
- Россияне используют эти дроны преимущественно в прифронтовой зоне для оценки ситуации на месте и местоположения вооружения ВСУ. Комплекс оснащен 80-мегапиксельными камерами и тепловизорами для создания 3D-планов зоны проведения спецопераций.
- Недавно один из таких дронов украинские военные сбили у границы с Россией, в Сумской области. Специалисты впервые получили на исследование такой экспонат в почти невредимом виде. "Картограф" буквально нашпигован западными компонентами. Внутри нет ничего российского – только корпус и парашют российского производства.