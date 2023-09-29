Производитель российских дронов до сих пор получает спутниковые услуги от компании США: расследование

Американская компания Iridium продолжает предоставлять услуги по навигации компании российского военно-промышленного комплекса "АФМ-Серверс". А один из офисов компании до сих пор работает в Москве.

В частности, расследователи выяснили, что у российской компании "АФМ-Серверс", совладельцем которой является бизнесмен Амир Валиев, есть контракты с российскими силовыми структурами и ФСБ. Trap Aggressor ссылается на видео, где Валиев представил дрон "Птеро", предназначенный для наблюдений. На видео бизнесмен говорит, что дрон использует спутниковую систему Iridium.

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В частности, это беспилотник "Картограф", Россия активно использует в войне против Украины. Дрон оснащен компонентами иностранного производства. Основные высокотехнологичные элементы оборудования производятся компаниями Германии, США и Японии.

Расследователи также выяснили, что офис Iridium по-прежнему работает в штатном режиме на территории столицы страны-агрессора.

. Iridium – это глобальная компания спутниковой связи, предоставляющая доступ к услугам передачи данных в любой точке Земли.

По информации Национального агентства по предотвращению коррупции, у этого филиала американской компании есть действующие контракты на поставку услуг спутниковой связи для вооруженных сил России.

Также отмечают, что в 2015-2022 годах российская компания "Иридиум коммьюникешенс" напрямую закупала продукцию у американской компании Iridium Satellite. В 2023 году "Иридиум коммьюникешенс" поставляла в Россию машины для приема, преобразования голоса и изображений марки "Iridium", однако уже от неизвестных поставщиков.

Компания сотрудничает с ФСБ

Расследователи отмечают, что компания "АФМ-Серверс" напрямую содействует военной агрессии России в Украине и системно сотрудничает с ФСБ России. Так, в 2013 – 2015 годах предприятие заключило контрактов почти на 100 миллионов рублей с подразделением фсб, которое занимается материально-техническим обеспечением.



Данные с российского сайта закупок / Скриншот Trap Aggressor

При этом АФМ-Серверс попала под санкции только в июле 2023 года. Единственной страной, которая внесла компанию в санкционный список, стала Украина.

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