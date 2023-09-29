Зокрема, розслідувачі з'ясували, що російська компанія "АФМ-Серверс", співвласником якої є бізнесмен Амір Валієв, має контракти з російськими силовими структурами та ФСБ. Trap Aggressor посилається на відео, де Валієв презентував дрон "Птеро", призначений для спостережень. На відео бізнесмен каже, що дрон використовує супутникову систему Iridium.

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Зокрема, це безпілотник "Картограф", який Росія активно використовує у війні проти України. Дрон оснащений компонентами іноземного виробництва. Основні високотехнологічні елементи цього обладнання виробляються компаніями Німеччини, США та Японії.

Розслідувачі також з'ясували, що офіс Iridium досі працює в штатному режимі на території столиці країни-агресора.

Довідка. Iridium — це глобальна компанія супутникового зв’язку, яка надає доступ до послуг передачі даних у будь-якій точці Землі.

За інформацією Національного агентства із запобігання корупції, у цієї філії американської компанії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил Росії.

Також зазначають, що у 2015-2022 роках російська компанія "Ірідіум ком'юнікешенс" безпосередньо закуповувала продукцію в американської компанії Iridium Satellite. Водночас у 2023 році "Ірідіум ком'юнікешенс" постачала до Росії машини для приймання, перетворення голосу і зображень марки "Iridium", проте вже від невідомих постачальників.

Компанія співпрацює з ФСБ

Розслідувачі наголошують, що компанія "АФМ-Серверс" безпосередньо сприяє військовій агресії Росії в Україні та системно співпрацює з фсб Росії. Так, у 2013 – 2015 роках підприємство уклало контрактів на майже 100 мільйонів рублів із підрозділом фсб, який займається матеріально-технічним забезпеченням.



Дані з російського сайту закупівель / Скриншот Trap Aggressor

При цьому "АФМ-Серверс" потрапила під санкції тільки в липні 2023 року. Єдиною країною, яка внесла компанію до санкційного списку, стала Україна.

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