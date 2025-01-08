Платформа Buy Me a Coffee распространила мем с солдатом КНДР: теперь там просят прощения

Платформа для донатов Buy Me a Coffee на своей странице в X 5 января распространила мем, спровоцировавший волну возмущения в соцсетях. На нем был изображен северокорейский солдат, вовлеченный в войну против Украины.

Впоследствии пост удалили, а компания попросила прощения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Buy Me a Coffee. Мем якобы создал сторонний сервис.

Смотрите также Мы "костьми ложились" в 2024 году: интервью с Притулой о донатах, выборы и конец войны

"Откровенно сумасшедшая" шутка

Скриншот сообщения 7 января опубликовала украинская платформа UNITED24. На меме от Buy Me a Coffee изображен военный из КНДР.

Он лежит с телефоном в руках и улыбается. Подпись к фото была такой: "То чувство, когда читаешь сообщения от тех, кто тебя поддерживает".

Пользователи в Интернете говорят, что такой мем является "бессмысленным" и "откровенно сумасшедшим" для американской компании, которая его разместила,

– написали в UNITED24.

Скриншот поста Buy Me a Coffee с мемом / UNITED24

После команда Buy Me a Coffee поблагодарила за критику.

Он (Мем – 24 Канал) был создан сторонним сервисом, который мы используем для мемов, и мы удалили его, как только поняли ошибку. Мы глубоко сожалеем о нанесенных оскорблениях и принимаем меры, чтобы гарантировать, что это не повторится,

– написали в платформе.

В августе 2024 года 24 Канал писал, что американская компания Buy Me a Coffee изменила политику в отношении украинцев. Там решили больше не привлекать новых авторов контента из Украины. Изменение связано с войной, что затрудняет проверку местонахождения пользователей.