"Кремниевая долина войны": Пентагон массово отправляет военных в Украину для обучения
- Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого применения беспилотников в реальных условиях войны.
- Украинский опыт ведения войны с активным использованием БпЛА считается критически важным для адаптации вооруженных сил США к новым условиям современного боя.
Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы изучить боевое применение беспилотников в реальных условиях. В США признают, что украинский опыт в войне дронов является критически важным для современной армии.
Об этом пишет AP со ссылкой на заявление министр обороны США Пита Гегсета во время слушаний в комитете Сената.
Смотрите также Украина и США готовят масштабное соглашение об экспорте дронов, – СМИ
Что известно об учениях американских солдат в Украине?
Пентагон направил американских военных в Украину для изучения боевого применения беспилотников в реальных условиях войны.
По словам Гегсета, цель таких командировок – максимально быстро перенять украинский опыт ведения войны с активным использованием БпЛА и внедрить его в вооруженные силы США.
Министр отметил, что речь идет об адаптации к новой эпохе "доминирования дронов" на поле боя. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и поддержал идею отправки представителей Пентагона для обучения. Гегсет подтвердил, что уже одобрил направление дополнительных сотрудников.
Сенатор Крис Кунс также подчеркнул, что Украина стала одним из лидеров в сфере разработки и противодействия беспилотникам. Он напомнил, что США уже сталкивались с массовым использованием дешевых дронов, в частности иранских "Шахедов", и отметил, что украинский опыт может быть ключевым в противодействии таким угрозам.
В Пентагоне заявляют, что полученные в Украине уроки планируют оперативно внедрять во все рода войск США.
Почему украинский опыт ведения войны является важным для США?
Украинский опыт ведения полномасштабной войны имеет чрезвычайно важное значение для США и НАТО, поскольку он стал одним из первых за десятилетие примеров высокоинтенсивного конфликта между сопоставимыми по возможностям армиями. Это заставляет западные страны пересматривать устаревшие оборонные доктрины и адаптироваться к новым реалиям современной войны.
Одним из ключевых направлений является революция в использовании беспилотников. Украина показала эффективность массового применения относительно дешевых БпЛА против значительно более дорогой техники, что заставляет Пентагон переосмысливать подходы к вооружению и развитию систем противодействия дронам. Параллельно пересматриваются подходы к противовоздушной обороне, где сочетание дорогих систем с более дешевыми решениями становится необходимостью из-за интенсивности массированных атак.
Важным аспектом является также скорость инноваций и адаптации, которую демонстрируют Вооруженные силы Украины. Именно эта гибкость стала одним из факторов, влияющих на формирование новых подходов в военном планировании США.
Американские военные чиновники, в частности в Пентагоне, отмечают, что украинская модель ведения войны существенно меняет представление о современных конфликтах. Полученные уроки уже используются для обновления оборонной доктрины США и корректировки стратегии НАТО, с целью повышения эффективности сдерживания и готовности к будущим угрозам.
Что известно о беспилотном соглашении Украины и США?
Владимир Зеленский в апреле 2026 года сообщил, что Украина предложила США уникальное соглашение по экспорту украинских оборонных технологий, в частности дронов и систем противовоздушной обороны, в рамках инициативы под названием drone deal. Речь идет о расширении сотрудничества в сфере беспилотных систем и современных средств ПВО.
Украина еще в 2025 году предлагала Соединенным Штатам свои технологии для противодействия иранским беспилотникам, однако тогда эта инициатива не получила должного внимания. В то же время впоследствии США начали активно внедрять подобные решения, в частности систему Sky Map, развернутую на авиабазе в Саудовской Аравии после атак иранских дронов. Она была разработана украинской компанией и предназначена для выявления и противодействия воздушным угрозам.
Сейчас Украина и США готовят подписание меморандума, который предусматривает возможность экспорта украинских дронов в США для тестирования и оценки. Документ также открывает путь к потенциальному совместному производству беспилотников, что может стать началом глубокого оборонного сотрудничества между двумя странами в сфере современных военных технологий.