Йеменские боевики сбили американский военный беспилотник MQ9, – BBC

Йеменские повстанцы-хуситы сбили американский военный беспилотник MQ9. Об этом заявили официальные лица в США, а также связанное с Ираном движение хуситов.

По словам представителя США, беспилотник MQ9 сбили у побережья Йемена силами Хути. Собственно, это подтвердил военный представитель хуситов.

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Что предшествовало сбитию дрона

Журналисты обращают внимание на то, что произошло тогда, когда Вашингтон внимательно следит за активностью поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке. Тем временем, Израиль – главный противник Ирана – продолжает борьбу с боевиками ХАМАС в Секторе Газы.

Собственно, в прошлом месяце военному кораблю ВМС США удалось перехватить крылатые ракеты и несколько беспилотников. Их хуситы запустили из Йемена в направлении Израиля.

Обратим внимание, что США на Ближний Восток перебросили военную технику. Речь идет, в частности, об авианосцах, кораблях морской пехоты и судах поддержки. Сделали это из-за региональной напряженности, связанной с войной между Израилем и ХАМАС. Также США разместили войска на борту военных кораблей в Красном море, лежащем между Йеменом и Израилем.

Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы поддерживаются Ираном. С 2014 года они находятся в состоянии продолжительной гражданской войны с официальным правительством Йемена. Последнее поддерживается другим соперником Ирана – Саудовской Аравией.

Заметим, что 8 ноября стало известно, что США ударили по военному объекту Ирана в Сирии.

Что известно об атаке по военному объекту