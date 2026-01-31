В Гренландии мужчина поднял американский флаг и заявил, что он "из правительства США"
- В столице Гренландии комик из Германии поднял американский флаг, выдавая себя за представителя правительства США, чтобы высмеять политику США в отношении острова.
- Действия комика вызвали возмущение среди гренландцев, и он признал, что его попытка сатиры не удалась, извинившись за инцидент.
В столице Гренландии немец пытался поднять американский флаг. Таким образом он хотел высмеять политику США в отношении острова, однако его действия очень возмутили гренландцев.
Мужчина выдавал себя за чиновника США. Об этом пишут TV2 и DR.
Для этого он это сделал?
В столице Гренландии, немец пытался поднять флаг Америки. Сначала мужчина уверял, что он из американского правительства. Однако, оказался комиком из сатирической немецкой программы Extra 3, признали в телекомпании, которая транслирует передачу.
Они говорят, что человек "делал вид", что хочет поднять флаг для съемки сатирического фильма, что должен был касаться действий США в отношении Гренландии. И все же за этот поступок был оформлен штраф.
Редакция отметила, что не имела целью высмеять гренландцев, и выразили обеспокоенность, что сложилось такое впечатление. Несмотря на это, пользователи X остро отреагировали на поступок комика, назвав это проявлением неуважения к жителям острова.
На месте была журналистка DR в Гренландии Сесили Каллеструп. Она расспросила мужчину кто он.
Он сказал, что он из американского правительства. Позже мы выяснили, что он комик. Но людям здесь это не показалось смешным. И я просто не думаю, что он осознает, насколько серьезной была – и до сих пор есть – эта ситуация для гренландцев. Его удивило, насколько они разозлились,
– рассказала она.
Вскоре сам комик – Макси Шафрот прокомментировал инцидент. Он извинился и признал, что сатира не сработала так, как он планировал. Мужчина отметил, что намеревался "сыграть роль высокомерного американца, который думает, что может взять все, что пожелает, потому что именно так сейчас выглядит внешняя политика США".
Какова сейчас ситуация вокруг действий США по Гренландии?
- В администрации Дональда Трампа заявляют, что интерес США к Гренландии обусловлен исключительно соображениями национальной безопасности и необходимостью поддержания мирового порядка. В то же время там отмечают, что достичь этих целей возможно без применения силы.
- Президент США Дональд Трамп сделал шаг назад в своей риторике относительно Европы. В частности, уже нет заявлений о том, что он решит проблему Гренландии военным путем, не звучат угрозы относительно пошлин. На это влияет тактика Европы, фондовые рынки в США и отношение американцев.
- Однако недавно в Белом доме опубликовали сгенерированное искусственным интеллектом фото Трампа с пингвином на фоне гренландской символики. Ироничным является то, что пингвины не живут в Гренландии и вообще в арктической зоне, а только в южном полушарии, в частности в Антарктиде и Антарктике.