Есть только два сухопутных пути, – генерал Годжес рассказал, как Крым превратить в ловушку для россиян

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что Крым не может быть предметом переговоров. И что Запад должен согласиться с тем, что Крым является решающим фактором для победы Украины.

Ходжес отметил, что с тем оружием, которое в Украине сейчас, Киев не может вернуть Крым. Так что нужно требовать у партнеров оружие дальнего радиуса действия, чтобы изолировать оккупированный полуостров.

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Самый важный момент – это Крым

Бен Ходжес подчеркнул, что есть только два сухопутных пути в Крым: Керченский мост и так называемый сухопутный мост. Если Украина обрежет оба сухопутных коридора, Крым превратится в ловушку для россиян. И тогда нужно использовать по ним высокоточное оружие.

Любой таксист в Киеве знает, что и где находится в Крыму. Ничего не скроешь. Следовательно, высокоточным оружием следует поразить военные цели в Севастополе, чтобы заставить Черноморский флот уйти оттуда. Далее – авиабаза в Саках. Вы помните прошлогоднее видео людей на пляже в Саках, которые смотрят на взрывы и говорят: "Что это происходит?" В этом году на пляжах никого не будет. Так что вы будете использовать оружие другого типа, чтобы точно поражать цели,

– сказал он.

По мнению генерала, самым важным моментом в войне является именно Крым, а не Донбасс. Он убежден, что россияне сами отступят, как только лишатся Крыма.

Крым – это самый важный момент. Не Донбасс. Мне кажется, Пентагон совершает ошибку, настаивая, мол, дадим украинцам то или иное оружие, чтобы отодвинуть россиян назад. Не отодвигать их назад надо. Они сами отодвинутся, как только лишатся Крыма. Это Клаузевиц, Сунь Цзы, это оперативное искусство. И украинский Генеральный Штаб это знает. Мы должны заставить Пентагон мыслить не линейно, а в контексте именно такого оперативного искусства,

– добавил он.

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