С помощью А-50 враг может узнать, в частности, местоположение систем Patriot на территории Украины. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дальность ограничена

Он отметил, что, скорее всего, оккупанты именно так и делают. Однако, чтобы получить такую информацию, самолет должен двигаться в воздушном пространстве вблизи границы с Украиной.

Ведь его дальность ограничена – максимальная до 1000 километров,

– подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов объяснил, почему оккупантам трудно вычислить системы Patriot: смотрите видео

Он отметил, что МиГ-31К заставляет объявить воздушную тревогу и включить все наши радиолокационные станции, куда истребитель может запустить ракету. А самолет А-50 "срисовывает" их.

"За счет того, что система имеет мобильную основу – у нас стационарных элементов практически не осталось, враг в основном определяет районы ее развертывания. А дальше у него есть еще одна задача: "поймать" комплекс Patriot. И она не менее сложная, чем обнаружение самих целей", – объяснил Олег Жданов.

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