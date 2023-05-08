С помощью А-50 враг может узнать, в частности, местоположение систем Patriot на территории Украины. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Дальность ограничена
Он отметил, что, скорее всего, оккупанты именно так и делают. Однако, чтобы получить такую информацию, самолет должен двигаться в воздушном пространстве вблизи границы с Украиной.
Ведь его дальность ограничена – максимальная до 1000 километров,
– подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов объяснил, почему оккупантам трудно вычислить системы Patriot: смотрите видео
Он отметил, что МиГ-31К заставляет объявить воздушную тревогу и включить все наши радиолокационные станции, куда истребитель может запустить ракету. А самолет А-50 "срисовывает" их.
"За счет того, что система имеет мобильную основу – у нас стационарных элементов практически не осталось, враг в основном определяет районы ее развертывания. А дальше у него есть еще одна задача: "поймать" комплекс Patriot. И она не менее сложная, чем обнаружение самих целей", – объяснил Олег Жданов.
На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Больше о возможностях ЗРК Patriot
- Этот зенитно-ракетный комплекс, наверное, самый известный в мире и сейчас самый лучший. Он может перехватывать цели на большом расстоянии и действительно "закрыть небо". Ведь 4 комплекса Patriot достаточно, чтобы защитить большой город.
- В Украине ЗРК Patriot продемонстрировал еще одну свою супервозможность – сбивать гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал". Считалось, что система ПВО не может поразить их. Однако Украина первой в мире сбила "Кинжал" из комплекса Patriot. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук назвал это событие "историческим" и поздравил с ним украинцев.
- В то же время, по сообщению CNN, эта новость "вызвала шум в Пентагоне", ведь к этому моменту способность Patriot поражать баллистические ракеты была только теоретической.
- В России же сбивание их "Кинжала" украинскими подразделениями ПВО вызвало серьезную неопределенность, действительно ли у Украины средство противодействия гиперзвуковым ракетам.