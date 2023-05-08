За допомогою А-50 ворог може дізнатись, зокрема, про місце розташування систем Patriot на території України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Дальність обмежена

Він зазначив, що скоріш за все окупанти саме так і роблять. Проте, щоб отримати таку інформацію, літак має рухатись в повітряному просторі поблизу до кордону з Україною.

Адже його дальність обмежена – максимальна до 1000 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

Олег Жданов пояснив, чому окупантам важко вирахувати системи Patriot: дивіться відео

Він зазначив, що МіГ-31К змушує оголосити повітряну тривогу та увімкнути всі наші радіолокаційні станції, куди винищувач може запустити ракету. А літак А-50 "змальовує" їх.

"За рахунок того, що система має мобільну основу – у нас стаціонарних елементів практично не залишилось, ворог в основному визначає райони її розгортання. А далі у нього є ще одне завдання: "спіймати" комплекс Patriot. І воно не менш складне, ніж виявлення самих цілей", – пояснив Олег Жданов.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу

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