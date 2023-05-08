Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти такі ракети, як-от "Кинджал", досі була суто теоретичною. Тож, перехоплення ракети, яке здійснили українські військові, продемонструвало цю здатність на практиці.

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Заява України про перехоплення викликала галас у Пентагоні наприкінці минулого тижня,

– розповіло джерело виданню, пояснюючи, чому це так важливо.

У Пентагоні це вважають важливою подією з кількох причин:

Путін публічно рекламував можливості російської зброї, яку називав гіперзвуковою, заявляючи, що вона здатна подолати всі наявні системи ППО.

До минулого тижня в Росії переконували, що якби вони використовували таку ракету як "Кинджал", то все, по чому вона стріляла б, неодмінно було б уражено.

Однак збиття поставило цей розрахунок під сумнів.

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Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадувало Пентагон,

– йдеться у повідомленні.

Там назвали це великим "поверненням інвестицій".

Натомість у Росії збиття "Кинджалу" силами української ППО викликало серйозну невизначеність, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам.