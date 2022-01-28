Как сообщают СМИ, Байден должен был осмотреть местную инфраструктуру и рассказать о законопроекте О мерах для ее улучшения. Мост обрушился возле парка Фрик.
Актуально Калифорния страдает от масштабных пожаров: шокирующие фото и видео
На мосту были несколько автомобилей
Во время инцидента на мосту было несколько автомобилей. Транспортные средства завалило дорожным полотном. Наиболее рискованная ситуация случилось с автобусом. Он просто свисал над пропастью, при этом в воздухе был слышен запах газа. Спасатели создали живую цепь, чтобы вытащить людей из автобуса.
О пострадавших неизвестно
По официальной информации, жертв нет, однако десять человек получили незначительные ранения. Три человека доставили в больницу. Об аварии уже сообщили главе Белого дома. Местные власти находятся на постоянной связи с администрацией Джо Байдена.
Обратите внимание! Причиной обвала стала утечка газа.
Смотрите фото обрушения моста / Фото из соцсетей:
Смотрите видео из Питтсбурга:
Коротко о последних резонансных авариях и катастрофах в США:
- В конце декабря в Калифорнии разбился частный самолет. К сожалению, никого спасти не удалось.
- Летом в этом же штате самолет приземлился прямо на загруженную трассу.
- В мае в США разбился военный самолет. Погиб пилот