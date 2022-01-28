Як повідомляють ЗМІ, Байден мав оглянути місцеву інфраструктуру та розповісти про законопроєкт щодо заходів для її покращення. Міст обрушився біля парку Фрік.

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На мості були кілька автомобілів

Під час інциденту на мості було кілька автомобілів. Транспортні засоби завалило дорожнім полотном. Найбільш ризикована ситуація трапилась з автобусом. Він просто звисав над прірвою, при цьому у повітрі було чути запах газу. Рятувальники створили живий ланцюг, аби витягнути людей з автобуса.

Про постраждалих невідомо

За офіційною інформацією, жертв немає, проте десять осіб отримали незначні поранення. Троє людей доправили до лікарні. Про аварію вже повідомили главі Білому дому. Місцева влада перебуває на постійному зв'язку з адміністрацією Джо Байдена.

Зверніть увагу! Причиною обвалу став витік газу.

Дивіться фото обрушення мосту / Фото з соцмереж:

Дивіться відео з Піттсбурга:

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