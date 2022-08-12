Все из-за отчета об ВСУ: финская Amnesty International потеряла финансирование около 400 доноров

После критики ВСУ финский филиал правозащитной организации Amnesty International потерял около 400 доноров.

На этой неделе количество прекративших пожертвования людей возросло. В этом признался руководитель финского отделения Amnesty Франк Йоханссон. Он связывает это с отчетом организации о действиях ВСУ.

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Но он добавил, что после обнародования спорного отчета также появились новые доноры.

Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех августовских пожертвованиях,

– сказал он.

В Финляндии у организации около 40 000 доноров. Число прекративших донорство составляет около одного процента от всех жертвователей организации. Ежемесячно поддерживают организацию 30 тысяч жертвователей.

Руководитель Amnesty не видел такого оттока за свою карьеру

Доноры массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty уже не впервые, но на этот раз отток доноров является самым большим, который Йоханссон встречал за свою 32-летнюю карьеру в Amnesty.

В основном в прошлом доноры уходили из-за позиции организации в отношении проституции и наркополитики, а также заявления Amnesty о том, что Израиль делает расовую дискриминацию против палестинцев.

Как Йоханссон объяснил слова о ВСУ

Йоханссон заявил, что это была большая ошибка в коммуникации. Мол, в отчете об ВСУ не было достаточного контекста и недостаточно говорилось о том, что Amnesty International осуждает войну россии против Украины.

Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведенной Amnesty,

– заявил он.

Напомним, что после того, как отчет Amnesty International получил огромное количество критики от Украины и партнеров, в организации решили попросить прощения, но очень своеобразным способом. Отказываться от выводов отчета Amnesty International не захотела.

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