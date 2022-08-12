Цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, зросла. У цьому зізнався керівник фінського відділення Amnesty Франк Йоханссон. Він пов'язує це зі звітом організації про дії ЗСУ.

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Але він додав, за що після оприлюднення суперечливого звіту також з'явилися нові донори.

Можливо, остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви,

– сказав він.

У Фінляндії організація має близько 40 000 донорів. Кількість тих, хто припинив донорство, становить близько одного відсотка від усіх жертводавців організації. Щомісяця підтримують організацію 30 000 жертводавців.

Керівник Amnesty не бачив такого відтоку за свою кар'єру

Донори масово оголошують про припинення пожертв Amnesty вже не вперше, але цього разу відтік донорів є найбільшим, який Йоханссон зустрічав за свою 32-річну кар'єру в Amnesty.

Здебільшого у минулому донори ішли через позицію організації щодо проституції та наркополітики, а також через заяву Amnesty про те, що Ізраїль чинить расову дискримінацію проти палестинців.

Як Йоханссон пояснив слова про ЗСУ

Йоханссон заявив, що це була велика помилка у комунікації. Мовляв, у звіті про ЗСУ не було достатнього контексту та недостатньо говорилось про те, що Amnesty International засуджує війну росії проти України.

Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty,

– заявив він.

Нагадаємо, що після того, як звіт Amnesty International отримав величезну кількість критики від України та партнерів, в організації вирішили попросити вибачення, але у дуже своєрідний спосіб. Відмовлятися від висновків звіту Amnesty International не захотіла.

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