Amnesty привиделась "жестокость" к мигрантам на границе с Беларусью: Латвия резко возразила

Amnesty International в очередной раз попала в скандал. На этот раз правозащитная организация заявила, что власти Латвии якобы жестоко обращались с мигрантами на границе с Беларусью. То, о чем отчитываются в Amnesty International, просто не укладывается в голове.

В отчете организации говорится, что власти Латвии жестоко обращались с беженцами, в том числе c детьми.

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Беженцев якобы пытали и избивали электрошокером

По данным организации, людей якобы содержали в латвийских лесах, многих избивали, некоторых избивали электрошокером, в том числе по гениталиям. Некоторых мигрантов, как отмечает Amnesty International, заставляли "добровольно" вернуться в свои родные страны, других принудительно возвращали в Беларусь.

Латвийские власти бросали мужчин, женщин и детей на произвол судьбы, часто в лесах или в палатках,

– заявила глава представительства Amnesty International Ева Гедди.

Она обвинила Латвию в нарушении международного права. Интересно, что эта организация не столь резка и критична в высказываниях о стране-агрессоре России и преступных режимах самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Даже когда российские оккупанты совершили теракт в Оленовке, где погибли десятки пленных украинских защитников, в Amnesty International почему-то не спешили назвать это нарушением международного права.

Что стоит знать о Amnesty International

Amnesty International ранее заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население. Этим заявлением организация распространяет российские нарративы и оправдывает геноцид России против украинского народа.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Amnesty International, как и любые другие международные институции, не вполне дееспособна. Они ведь вообще не анализируют, что сегодня происходит в Украине. Они занимают достаточно пассивную позицию в течение всего этого времени, когда идет война. Они не активно комментируют террористические действия России.

Как эти обвинения комментирует Латвия

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что уже некоторое время Amnesty International потеряла всякое доверие.

И этот отчет дополнительно доказывает полную деградацию некогда уважаемой правозащитной организации. Латвия отвергает эти фальшивые обвинения,

– подчеркнул Ринкевич.

Отметим, что 10 августа правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу страны. Власти Латвии ввели до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границы Литвы и Латвии, является проявлением "гибридной войны Беларуси с ЕС".

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