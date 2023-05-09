Аморальный шаг, – Украина резко отреагировала на участие иностранных лидеров в параде в Москве

На парад ко Дню победы в Москве приехали лидеры 7 стран. Украина резко отреагировала на их участие в мероприятии.

В МИД Украины считают такой шаг как безнравственный и недружественный. Отдельно подчеркнули, что визит иностранных лидеров в Кремль – это проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.

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Проявление пренебрежения к украинскому народу

В МИД Украины обратили внимание на то, что в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая присутствовали иностранные лидеры 7 стран. Кроме белорусского президента Александра Лукашенко, были также премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Российский диктатор Владимир Путин совершил сотни военных преступлений, за которые объявлен в розыск Международным уголовным судом. Он оправдывает убийства, уничтожает украинские города и села, позволяет похищать детей, а в ночь на 9 мая оккупанты атаковали территорию Украины 25 крылатыми ракетами. В МИД подчеркнули, что на параде "победобесия" была еще раз продемонстрирована российская военная техника, которая уже в течение 10 лет ведет захватническую войну в Украине.

Украина резко раскритиковала лидеров зарубежных стран за этот визит и подчеркнула, что такой шаг недружественный.

Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу,

– заявили в МИД.

Кроме того, в украинском ведомстве подчеркнули, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Сейчас же, по мнению МИД, эти страны Кремль использует для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом.

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