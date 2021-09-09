Ампутации и тяжелые травмы: в Киев прилетел борт с ранеными на Донбассе бойцами
Источник:фейсбук Натальи Юсуповой
В Киевский военный госпиталь 9 сентября привезли раненых на Донбассе украинских защитников. Большинство из них находятся в крайне тяжелом состоянии с оторванными руками и ногами.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова. Она рассказала, что военнослужащие, попавшие в госпиталь, молодые – от 21 года до 25 лет.
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Волонтер отметила, что раненые на фронте есть почти ежедневно. Только с начала этой недели, то есть за 4 дня, в госпиталь оформили 15 военных.
В каком состоянии ранены бойцы
Юсупова сказала, что среди раненых бойцов есть находящиеся в тяжелом состоянии. Среди них:
- бойцы с ампутацией и тяжелораненые от пуль и осколков,
- контуженые после артиллерийского обстрела и подрывов на минах.
Наталья Юсупова отметила, что потребности госпиталя в медикаментах и продуктах волонтеры закрывают. Но помощь на фронт очень нужна.
Прислали большой список с лекарствами и препаратам. Еще надо купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 гривен – это большая помощь фронту. Не проходите мимо,
– призвала Наталья.
Карточка волонтера для помощи:
- 4441 1114 4700 2464;
- 5375 4141 2065 9130.
Ситуация на Донбассе обострилась
- Уже второй день подряд оккупанты массово палят в сторону украинских позиций. В результате в течение 8 – 9 сентября пострадали 9 украинских защитников.
- 9 сентября боевики примерно в 8:00 начали бить из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотоватая" Донецкой железной дороги. Снаряды там падали на расстоянии 2 километров от станции.