Ампутации и тяжелые травмы: в Киев прилетел борт с ранеными на Донбассе бойцами

9 сентября 2021 , 18:23
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Натальи Юсуповой

В Киевский военный госпиталь 9 сентября привезли раненых на Донбассе украинских защитников. Большинство из них находятся в крайне тяжелом состоянии с оторванными руками и ногами.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова. Она рассказала, что военнослужащие, попавшие в госпиталь, молодые – от 21 года до 25 лет.

Важно Шестеро украинских военных подверглись акубаротравмам в результате обстрела на Донбассе

Волонтер отметила, что раненые на фронте есть почти ежедневно. Только с начала этой недели, то есть за 4 дня, в госпиталь оформили 15 военных.

В каком состоянии ранены бойцы

Юсупова сказала, что среди раненых бойцов есть находящиеся в тяжелом состоянии. Среди них:

  • бойцы с ампутацией и тяжелораненые от пуль и осколков,
  • контуженые после артиллерийского обстрела и подрывов на минах.

Наталья Юсупова отметила, что потребности госпиталя в медикаментах и продуктах волонтеры закрывают. Но помощь на фронт очень нужна.

Прислали большой список с лекарствами и препаратам. Еще надо купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 гривен – это большая помощь фронту. Не проходите мимо,
 –  призвала Наталья.

Карточка волонтера для помощи:

  • 4441 1114 4700 2464;
  • 5375 4141 2065 9130.

Ситуация на Донбассе обострилась

  • Уже второй день подряд оккупанты массово палят в сторону украинских позиций. В результате в течение 8 – 9 сентября пострадали 9 украинских защитников.
  • 9 сентября боевики примерно в 8:00 начали бить из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотоватая" Донецкой железной дороги. Снаряды там падали на расстоянии 2 километров от станции.
Автор: Альона Захарова