В Амстердаме произошли столкновения полиции с антивакцинаторами: есть пострадавшие

3 января 2022 , 12:14
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Источник:

DW

В Нидерландах не утихают протесты против ограничительных карантинных мер. В Амстердаме 2 января на улицы вышли около 10 тысяч человек.

Антивакцинаторы собрались на Музейной площади в центре города, игнорировали призывы разойтись и устраивали стычки. Для урегулирования ситуации пришлось вмешаться спецназовцам.

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Правоохранители сообщают, что в результате столкновения четверо полицейских получили ранения. В то же время, удалось задержать 30 участников протестов. Им предъявлены обвинения в:

  • нарушении общественного порядка;
  • жестоком обращении или несанкционированном хранении оружия.

Вечером ситуация успокоилась. Против демонстрантов, которые отказались покинуть Музейную площадь Амстердама, стянули подразделения конной полиции, также использовались служебные собаки.

В Амстердаме произошли столкновения полиции с антивакцинаторами: видео 18+

Протесты антивакцинаторов в мире

  • Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".
  • В австралийском Мельбурне в очередной раз прошли массовые протесты против "зеленых паспортов".
  • Румынские ультраправые протестующие выступили против "зеленых сертификатов" на рабочих местах. Сотни людей собрались на акцию во вторник, 21 декабря, в Бухаресте.
Автор: Олег Васьків