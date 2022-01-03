В Амстердаме произошли столкновения полиции с антивакцинаторами: есть пострадавшие
Источник:DW
В Нидерландах не утихают протесты против ограничительных карантинных мер. В Амстердаме 2 января на улицы вышли около 10 тысяч человек.
Антивакцинаторы собрались на Музейной площади в центре города, игнорировали призывы разойтись и устраивали стычки. Для урегулирования ситуации пришлось вмешаться спецназовцам.
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Правоохранители сообщают, что в результате столкновения четверо полицейских получили ранения. В то же время, удалось задержать 30 участников протестов. Им предъявлены обвинения в:
- нарушении общественного порядка;
- жестоком обращении или несанкционированном хранении оружия.
Вечером ситуация успокоилась. Против демонстрантов, которые отказались покинуть Музейную площадь Амстердама, стянули подразделения конной полиции, также использовались служебные собаки.
В Амстердаме произошли столкновения полиции с антивакцинаторами: видео 18+
Протесты антивакцинаторов в мире
- Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".
- В австралийском Мельбурне в очередной раз прошли массовые протесты против "зеленых паспортов".
- Румынские ультраправые протестующие выступили против "зеленых сертификатов" на рабочих местах. Сотни людей собрались на акцию во вторник, 21 декабря, в Бухаресте.