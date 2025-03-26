В России аварийно приземлился грузовой Ан-12: эпическое видео
- В России грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Нового Уренгоя из-за поломки стойки шасси.
- На борту было 8 членов экипажа, ни один из которых не пострадал.
В России Ан-12 задрифтовал на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нового Уренгоя. Предварительно, у самолета сломалась стойка шасси.
В сети показали видео эпической посадки самолета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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У Ан-12 уже не впервые возникли проблемы с шасси
В российских телеграмм-каналах рассказали, что грузовой самолет авиакомпании "Атран" 26 марта летел из Сабетты, что в Ямало-Ненецком округе.
На борту было 8 членов экипажа. Утверждается, ни один из них не пострадал.
Интересно, что за два дня до аварийной посадки, 24 марта, у этого 55-летнего Ан-12 не стала на замок одна из стоек шасси. Самолету пришлось дать несколько кругов вокруг аэропорта, после чего он все же выпустился.
"Сегодня (26 марта – 24 Канал) стойка снова подвела – предварительно, левая стойка не стала на замок и борт перевернулся во время посадки", – пишут росСМИ.
Осторожно, нецензурная лексика! Аварийное приземление российского Ан-12: смотрите видео
Сейчас аэропорт закрыт, а на месте работают специалисты.