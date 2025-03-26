У мережі показали відео епічної посадки літака. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Ан-12 уже не вперше виникли проблеми із шасі

У російських телеграм-каналах розповіли, що вантажний літак авіакомпанії "Атран" 26 березня летів із Сабетти, що в Ямало-Ненецькому окрузі.

На борту було 8 членів екіпажу. Стверджується, жоден із них не постраждав.

Цікаво, що за два дні до аварійної посадки, 24 березня, у цього 55-річного Ан-12 не стала на замок одна зі стійок шасі. Літаку довелося дати кілька кіл навколо аеропорту, після чого вона все ж таки випустилася.

"Сьогодні (26 березня – 24 Канал) стійка знову підвела – попередньо, ліва стійка не стала на замок і борт перекинувся під час посадки", – пишуть росЗМІ.

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Наразі аеропорт закритий, а на місці працюють фахівці.