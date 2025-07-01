Над Киевщиной заметили самолет: его приняли за гражданский

В небе над Киевской областью заметили самолет, который в сети приняли за гражданский. Это стало неожиданностью, ведь на время войны небо над Украиной закрыто для гражданской авиации.

Несмотря на внешнее сходство с гражданским самолетом, это был военный самолет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что за самолет летел над Киевской областью?

В соцсетях начало распространяться видео с самолетом, летящим над Киевской областью. Украинцы восприняли его за гражданский, ведь визуально он вполне походит на такой.

Это стало настоящей неожиданностью для киевлян, ведь на период военного положения воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации.

Впрочем, несмотря на внешнее сходство с пассажирским самолетом, это был военно-транспортный Ан-124 "Руслан".

Над Киевской областью заметили самолет: смотрите видео

"Руслан" летел над Киевской областью: смотрите видео

Пассажирские самолеты почти не летали над Украиной последние более 3 лет. Известно лишь об одном таком случае. Это были турецкие самолеты, которые прибыли в Киев 23 февраля 2022 года с гуманитарным грузом. Почти год они были заблокированы из-за закрытия воздушного пространства. Впрочем, в конце 2022 года они взлетели из аэропорта Борисполь и успешно прибыли в турецкий Кайсер.