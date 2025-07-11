Попри зовнішню схожість з цивільним літаком, це був військовий літак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що за літак летів над Київщиною?

У соцмережах почало ширитися відео з літаком, що летить над Київщиною. Українці сприйняли його за цивільний, адже візуально він цілком походить на такий.

Це стало справжньою несподіванкою для киян, адже на період воєнного стану повітряний простір України закритий для цивільної авіації.

Утім попри зовнішню схожість з пасажирським літаком, це був військово-транспортний Ан-124 "Руслан".

Над Київщиною помітили літак: дивіться відео

"Руслан" летів над Київщиною: дивіться відео

Пасажирські літаки майже не літали над Україною останні понад 3 роки. Відомо лише про один такий випадок. Це були турецькі літаки, які прибули в Київ 23 лютого 2022 року із гуманітарним вантажем. Майже рік вони були заблоковані через закриття повітряного простору. Втім, наприкінці 2022 року вони злетіли з аеропорту Бориспіль та успішно прибули до турецького Кайсера.