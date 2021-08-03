Новые санкции будут неизбежными, – белорусский аналитик о реакции ЕС на гибель Шишова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в последнее время живет в водовороте скандалов. Репрессии против гражданского общества, преследование спортсменки Кристины Тимановской, гибель Виталия Шишова однозначно усилят реакцию Евросоюза.

Об этом в эфире 24 канала заявил аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко. Таким образом Лукашенко играет на руку тем, кто предлагает ввести санкции против Беларуси.

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"Новые санкции будут неизбежными", – убежден Можейко.

Режим Лукашенко становится неконтролируемым

Белорусский аналитик отметил, что действия Лукашенко ежедневно дают аргументы для введения санкций ЕС. Параллельно развивается история с миграционным кризисом на границе с Литвой.

Если белорусская власть не сама его создала, то способствует ему, подталкивая мигрантов из Ирака к границе,

– сказал Можейко.

Литва будет отвечать жестко, поскольку ни одна страна не потерпит такого на своей границе. В то же время белорусская власть хочет доказать всем, что любого могут где угодно репрессировать.

После июньских санкций ЕС против Беларуси Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов. На границе с Литвой возникла чрезвычайная ситуация, ежедневно задерживают более 100 беженцев из Ирана, Ирака и Сирии.

"Это (нужно – 24 канал), чтобы люди максимально не верили в свои силы и понимали, что все зря и ничего делать не надо", – объяснил Можейко.

Плохой имидж для Украины

По словам аналитика, каждый сам решает для себя вопрос о бегстве из страны или временной релокации. В то же время из-за запугивания режимом, поток переселенцев не уменьшится.

"Сложно говорить, нужно это делать или нет. Это серьезный моральный выбор", – акцентировал Можейко.

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Впрочем гибель Шишова может испортить имидж Украины. Хотя она и не выдает людей в Беларусь по запросу КГБ, но с точки зрения безопасности для переселенцев, лучшую защиту может обеспечить ЕС.

"Я думаю, Украина заинтересована в том, чтобы иметь имидж безопасной страны, поэтому (для украинской власти – 24 канал) эта ситуация носит угрожающий вид", – добавил Можейко.

Вадим Можейко рассказал о вероятности санкций ЕС после гибели Шишова: смотрите видео