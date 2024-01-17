Заманили россиян в ловушку: в Forbes проанализировали, как Украина могла сбить А-50

Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и нанесли значительные повреждения воздушному командному пункту Ил-22М над акваторией Азовского моря.

Самолет А-50 – один из очень редких и ценных самолетов раннего предупреждения с радиолокатором российских ВВС. В результате ущерба, вероятно, погибли все 15 человек на борту, в том числе и высокопоставленные офицеры, говорится в публикации Forbes.

Смотрите также Избиение российского самолета А-50: в Британии сказали, как это повлияет на авиацию России

"Кто это сделал?" – пошутили украинские ВВС.

"Ответом, похоже, есть ракеты противовоздушной обороны Patriot PAC-2 с радиусом действия 90 миль (около 144 км). Менее возможно: Patriot PAC-3 или С-300 меньшей дальности", - отметил журналист Дэвид Акс.

Вот как сработала ловушка для российских самолетов

Несмотря на то, что пока неизвестно, каким оружием сбили разведывательный самолет А-50, но аналитики имеют несколько теорий. В частности, Том Купер, написавший много книг о советских и российских военных самолетах, предположил, что украинские радары и ракетчики заманили российские экипажи в ловушку.

Если это так, то военные Воздушных сил устроили ловушку в момент, когда самолеты украинских ВВС – вероятно, бомбардировщики Су-24 – нанесли удары по объектам ВВС России на оккупированном Крымском полуострове.

Удары по Крыму подавили наземное радиолокационное покрытие россиян, оставив уцелевшие ракетные батареи на полуострове частично слепыми, в частности, на севере, где местность помогла замаскировать приближение украинских самолетов, беспилотников и ракет.

Российские командиры сделали очевидную, но глупую вещь: приказали одному из немногих самолетов с радиолокаторами А-50, обычно летающими далеко на юг над Азовским морем, продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма, – предположил журналист.

Справка. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопровождал четырехвинтовый десантный командный пункт Ил-22М. с примерно 10 членами экипажа.

Ил-22 – радиорелейная платформа: его экипаж помогает экипажу А-50, обслуживая связь, передает данные, для которых в А-50 не хватает мощности.

"Хитрость заключалась в том, чтобы украинцы нацелили на сопровождавшего его А-50 и Ил-22, не сообщая российские экипажи слишком заранее об атаке – и не жертвуя своей драгоценной системой Patriot", – написал журналист.

Он подчеркнул, что все, что нужно было сделать украинцам – это тайно развернуть соответствующую систему ЗРК, чтобы нацелиться на два самолета с большого расстояния.

Вероятно, что Воздушные силы развернули пусковую установку и радар, а также оборудование для электропитания от одной из своих трех систем ЗРК PAC-2/3 в сочетании с одним из своих радаров С-300.

Работа Patriot и С-300

Сообщается, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 зафиксировал ранее неизвестную украинскую батарею С-300, включавшую свой радар за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22.

Вот, что предположил аналитик: "если батарея С-300 включила первоначальное освещение, она должна была пройти вдоль целей к скрытой батарее Patriot, которая была неподалеку".

"Последний включил свой радар всего на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные таргетинга, но слишком коротко, чтобы россияне могли надежно обнаружить его излучение и оценить их как угрозу. И тогда украинцы начали стрелять своими ракетами", - предположил Купер.

Через минуту ракеты уничтожили А-50 и повредили Ил-22.