Авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – одна из самых больших в России. Аналитики Molfar идентифицировали 75 сотрудников авиабазы.

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Аналитики идентифицировали 75 работник авиабазы "Энгельс-2"

Среди них полковники, начальники штаба, летчики и механики, ответственные за смерти украинцев, сотни разрушенных домов и дни без электроснабжения.

Российские военные, которых идентифицировали аналитики, ответственны за запуск ракет по гражданским объектам и домам мирного населения Украины, что является нарушением Гаагской конвенции о законах и обычаях войны.

Как известно, Россия выпускает по Украине с самолетов Ту-95 смертоносные ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55.

В реестре, созданном аналитиками Molfar, сразу 7 пилотов самолетов Ту-95:

Печкарев Алексей Геннадиевич (пилот, майор)

Евстифеев Илья Александрович (пилот, майор)

Стегачев Олег Сергеевич (пилот, майор)

Сидоров Роман Игоревич (второй пилот, капитан)

Дорофеев Иван Федорович (пилот, майор)

Есауленко Николай Сергеевич (пилот, помощник командира полетов ТУ-95мс, лейтенант)

Кабанов Андрей Викторович (пилот, майор)

Полный реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2", доступен по этой ссылке.



Реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2" / Фото Molfar

Украина атаковала военный аэродром в Энгельсе

В декабре 2022 года российские военные аэродромы оказались под атакой Украины. Говорится как о "Энгельсе", так и "Дягилево", где располагались истребители России.

Удары по российским самолетам были нанесены с помощью дронов советского производства Ту-141 "Стриж". Украинские военные модернизировали дроны и установили взрывчатку.

В результате атаки в Энгельсе были повреждены 2 самолета Ту-95. Поражение российских самолетов на авиабазе "Энгельс" подтвердили спутниковые снимки.

На аэродроме "Дягилево" во время атаки украинские военные поразили Ту-95 и Ту-22М3.