Авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – одна из самых больших в России. Аналитики Molfar идентифицировали 75 сотрудников авиабазы.
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Аналитики идентифицировали 75 работник авиабазы "Энгельс-2"
Среди них полковники, начальники штаба, летчики и механики, ответственные за смерти украинцев, сотни разрушенных домов и дни без электроснабжения.
Российские военные, которых идентифицировали аналитики, ответственны за запуск ракет по гражданским объектам и домам мирного населения Украины, что является нарушением Гаагской конвенции о законах и обычаях войны.
Как известно, Россия выпускает по Украине с самолетов Ту-95 смертоносные ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55.
В реестре, созданном аналитиками Molfar, сразу 7 пилотов самолетов Ту-95:
- Печкарев Алексей Геннадиевич (пилот, майор)
- Евстифеев Илья Александрович (пилот, майор)
- Стегачев Олег Сергеевич (пилот, майор)
- Сидоров Роман Игоревич (второй пилот, капитан)
- Дорофеев Иван Федорович (пилот, майор)
- Есауленко Николай Сергеевич (пилот, помощник командира полетов ТУ-95мс, лейтенант)
- Кабанов Андрей Викторович (пилот, майор)
Полный реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2", доступен по этой ссылке.
Реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2" / Фото Molfar
Украина атаковала военный аэродром в Энгельсе
В декабре 2022 года российские военные аэродромы оказались под атакой Украины. Говорится как о "Энгельсе", так и "Дягилево", где располагались истребители России.
Удары по российским самолетам были нанесены с помощью дронов советского производства Ту-141 "Стриж". Украинские военные модернизировали дроны и установили взрывчатку.
В результате атаки в Энгельсе были повреждены 2 самолета Ту-95. Поражение российских самолетов на авиабазе "Энгельс" подтвердили спутниковые снимки.
На аэродроме "Дягилево" во время атаки украинские военные поразили Ту-95 и Ту-22М3.