Что означают заявления Столтенберга об "решающей фазе войны" и ядерном оружии: анализ ISW
Источник:ISW
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 января заявил, что российско-украинская война находится в "решающей фазе". Он сказал, что страны НАТО осознают текущую ситуацию и должны "предоставить Украине оружие, необходимое для победы".
Высказывания генсека НАТО проанализировали в Институте изучения войны (ISW). Сообщается, что заявление Столтенберга поддерживает оценку ISW от 15 января о том, что Кремль, вероятно, намерен совершить решительные стратегические действия в 2023 году.
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Россия может прибегнуть к решительным стратегическим действиям в 2023 году
В то же время, аналитики подчеркивают, что заявление Столтенберга не означает, что война находится в завершающей фазе или что российские силы планируют задействовать все имеющиеся ресурсы в будущих действиях.
В ISW напомнили о заявлении представитель ГУР Андрея Юсова, отметившего, что президент России Владимир Путин признал, что российские войска не могут быстро захватить Украину и рассматривает возможность ведения затяжной войны на истощение.
Аналитики ISW 15 января также отметили, что Кремль сохраняет свои долгосрочные максималистские цели захвата Украины и, по-видимому, рассматривает несколько вариантов действий для достижения этих целей.
Кроме того, в вашингтонском институте напомнили, что Столтенберг отверг неоднократные опасения канцлера Германии Олафа Шольца о том, что снабжение Западом оружия Украине может привести к ядерной эскалации.
Столтенберг заявил, что "риск применения ядерного оружия низкий" и что страны, включая Китай, передали Кремлю, что "ядерное оружие не должно применяться" в Украине.
Украина готовится к наступлению России
- В конце декабря 2022 главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что Россия готовит новое большое наступление, вероятно, весной. Для этого враг готовит 200 тысяч военных, уже проходящих обучение на полигонах.
- Ожидается, что Россия может начать новое большое наступление по разным направлениям, в том числе и в Киев. Поэтому западные партнеры начали готовить Украину к отражению новых попыток России захватить еще больше территорий.
- В последние недели Киеву удалось договориться о передаче оружия, которое недавно на Западе отказывались предоставлять Украине. Украина наконец-то получит танки Leopard 2 и Challenger 2, а также боевые бронированные машины от США и Германии и две батареи ЗРК Patriot.
- Ожидается, что бронетехника будет играть ключевую роль в боях за контроль крупных городов на Востоке.