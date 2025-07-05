5 июля, 02:19
Враг продвинулся на 3 направлениях, Силы обороны тоже имеют успехи: анализ боев за сутки от ISW
Основні тези
- Россияне продвинулись на севере Сумской области и в направлении Часового Яра и Великой Новоселки.
- Украинские войска недавно имели успехи на Купянском направлении, в частности к востоку от Колесниковки.
В течение пятницы, 4 июля, россияне атаковали позиции украинских военных на сразу нескольких направлениях. Кое-где у врага есть продвижение.
В частности, в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
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Обзор ISW ситуации на фронте
- В неопределенных районах Курской области продолжались атаки в течение 3 и 4 июля. Данных о потенциальных продвижениях украинских или российских военных не указывают.
- Россияне недавно продвинулись на севере Сумской области. Согласно геолокационным кадрам от 4 июля, враг захватил Новониколаевку и продвинулся на юго-восток от населенного пункта.
- Также российские войска продолжили наступательные операции в Харьковской области. Впрочем, подтверждений относительно продвижений нет.
- Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Согласно геолокационным кадрам от 3 июля наши защитники имели успехи к востоку от Колесниковки.
- Противник продолжил наступление на Лиманском направлении 4 июля, но продвижений не произошло. Также, несмотря на попытки, россияне не преуспели у Боровой.
- На Северском, Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях 4 июля продолжались атаки со стороны россиян, однако никаких продвижений противника также не зафиксировано.
- Оккупанты недавно продвинулись в направлении Часового Яра и в направлении Большой Новоселки.
- На Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области российские военные продолжили наступательные операции. По данным аналитиков, продвижений не произошло.
- Кроме того, российские войска продолжали ограниченные атаки в Херсонской области, в частности вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Как изменилась линия фронта в течение 4 июля / ISW
К слову, в ОТГ "Харьков" сообщали, что российские войска существенно активизировались на Южно-Слобожанском направлении, увеличив количество штурмовых действий, особенно возле Волчанска.