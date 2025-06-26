Враг продвинулся в Волчанске, ВСУ освободили село под Боровой: анализ ISW боев на фронте за сутки

Новый анализ боевых действий на всех направлениях в Украине и России опубликовал Институт изучения войны. Он указал на ряд изменений на линии соприкосновения в пользу как Сил обороны, так и оккупантов.

Речь в основном о Донецкой и Харьковской областях. ISW показал также карты всех участков фронта, их и основные выводы аналитиков из США публикует 24 Канал.

В предыдущем отчете Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор фронта ISW

Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 26 июня

Продолжались бои в Курской области, но изменений на линии соприкосновения не зафиксировано. На севере Сумской области – так же. На севере Харьковской области россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 23 и 25 июня свидетельствуют, что они прошли в северной и северо-западной частях Волчанска .

. На Купянском направлении на этот раз без изменений, а вот на направлениях к Боровой и Лиману имели успехи украинские силы. Геолокационные видеозаписи от 25 июня свидетельствуют, что украинцы восстановили позиции в Зеленом Гае, что к востоку от Боровой , и, вероятно, освободили этот населенный пункт. Также есть информация о продвижении в районе Редкодуба у Лимана, но видео по этому поводу нет.

, и, вероятно, освободили этот населенный пункт. Также есть информация о продвижении в районе Редкодуба у Лимана, но видео по этому поводу нет. Не было изменений на Северском направлении, в городе Часов Яр и на Торецком направлении. А вот на Покровском были – видеозаписи от 24 июня свидетельствуют, что российские войска продвинулись на север от поселка Шевченко Первое, что на северо-восток от Покровска, и в западной Лисовке, что на юго-восток от города.

Как изменилась линия фронта за 25 июня / Карты ISW

На Новопавловском направлении оккупанты также имели продвижение. На геолокационных видеозаписях за 25 июня видно россиян, которые поднимают флаг в центре Ялты, что к югу от Новопавловки. Это свидетельствует о недавнем захвате этого населенного пункта российскими войсками.

направлении оккупанты также имели продвижение. На геолокационных видеозаписях за 25 июня видно россиян, которые поднимают флаг в центре Ялты, что к югу от Новопавловки. Это свидетельствует о недавнем захвате этого населенного пункта российскими войсками. Украинские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные видео от 23 июня показывают, что они прошли на юго-восток от Новополя, это на юго-запад от Великой Новоселки.

. Геолокационные видео от 23 июня показывают, что они прошли на юго-восток от Новополя, это на юго-запад от Великой Новоселки. Атаки россиян на восток от Гуляйполя вблизи Малиновки были тщетными, так же и ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области и на Херсонщине.

Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой и Великой Новоселки, а российские – в Волчанске и вблизи Покровска и Новопавловки.