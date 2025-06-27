Оккупанты имели успехи на Сумщине, украинские силы – под Новопавловкой: анализ и карты ISW

Обзор боевых действий в Украине публиковал Институт изучения войны 27 июня. Аналитики указали на несколько изменений на линии фронта, отметив продвижение обеих армий.

ISW показал также карты всех направлений. Их и основные выводы Института публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 27 июня

Бои в Курской области продолжались, без продвижений. Но на севере Сумской области россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 26 июня свидетельствуют, что они захватили Андреевку, это к северу от Сум, и прошли на юго-восток от Алексеевки, это к северо-востоку от города.

области россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 26 июня свидетельствуют, что они захватили Андреевку, это к северу от Сум, и прошли на юго-восток от Алексеевки, это к северо-востоку от города. На севере Харьковской области без изменений, так же на Купянском направлении, возле Боровой и Лимана. Наступательные операции оккупантов на Северском направлении не имели результатов, как и в городе Часов Яр.

области без изменений, так же на Купянском направлении, возле Боровой и Лимана. Наступательные операции оккупантов на Северском направлении не имели результатов, как и в городе Часов Яр. Однако российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видео от 25 и 26 июня свидетельствуют, что они прошли к северу от Торецка и к северо-западу от Яблоновки, что к северо-западу от города.

Как изменилась линия фронта за 26 июня / Карты ISW

На Покровском направлении изменений не зафиксировано. На Новопавловском направлении продвинулись украинские войска. Видео от 26 июня свидетельствуют, что они прошли к северу от Перестройки, что к югу от Новопавловки.

направлении продвинулись украинские войска. Видео от 26 июня свидетельствуют, что они прошли к северу от Перестройки, что к югу от Новопавловки. При этом россияне утверждали, что продвинулись на северо-восток от Перестройки, на север от Новосергиевки, на северо-восток от Новониколаевки, на юго-запад от Орехового, на север от Ялты и на юго-запад от Федоровки. Ни по одному из этих заявлений подтверждений не было.

утверждали, что продвинулись на северо-восток от Перестройки, на север от Новосергиевки, на северо-восток от Новониколаевки, на юго-запад от Орехового, на север от Ялты и на юго-запад от Федоровки. Ни по одному из этих заявлений подтверждений не было. На направлении Великой Новоселки без изменений, возле Гуляйполя так же. Как и на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Новопавловки, а российские – на севере Сумской области и вблизи Торецка.

В предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой и Великой Новоселки, а российские имели успехи в Волчанске, возле Покровска и Новопавловки.