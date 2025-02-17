Где продвинулись ВСУ, а где атакует Россия: все изменения на линии фронта в обзоре и картах ISW

Обновление карты фронта в Украине и России опубликовал Институт изучения войны 17 февраля. Аналитики отметили несколько изменений.

Российская армия много атаковала и имела несколько продвижений, но и у ВСУ были успехи. 24 Канал публикует основные выводы ISW.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 17 февраля

Российские войска продвинулись в Курской области. Бои продолжались в районе Свердликово, северо-западнее Суджи в районе Погребков и Малой Локни, и в районе Черкасского Поречья и Гуево. Геолокационные кадры указывают, что россияне прошли в юго-восточном Свердликово.

области. Бои продолжались в районе Свердликово, северо-западнее Суджи в районе Погребков и Малой Локни, и в районе Черкасского Поречья и Гуево. Геолокационные кадры указывают, что россияне прошли в юго-восточном Свердликово. На Харьковском направлении в районе Волчанска продвижений не было, но были на Купянском. Геолокационные кадры показывают, что российские войска переправились через реку Оскол и прошли в полях к юго-западу от Тополя, что к северо-востоку от Купянска. На направлениях к Боровой и Лиману продвижений не зафиксировано.

направлении в районе Волчанска продвижений не было, но были на Купянском. Геолокационные кадры показывают, что российские войска переправились через реку Оскол и прошли в полях к юго-западу от Тополя, что к северо-востоку от Купянска. На направлениях к Боровой и Лиману продвижений не зафиксировано. Российские войска продвинулись под Северск. Они наступали на север от города в направлении Дроновки, на восток в районе Верхнекаменского и на юго-восток в районе Ивано-Дарьевки. Геолокационные кадры показывают незначительное продвижение в северной Белогоровке, что к северо-востоку от Северска.

Боевые действия в Украине и России за 16 февраля / Карты ISW

В Часовом Яру продвижений не было, но были на Торецком направлении – у ВСУ. 15 и 16 февраля россияне продолжали наступать в самом городе и в районе Дилиевки и Крымского. Но геолокационные кадры показывают, что именно украинские силы немного продвинулись в северном Торецке.

направлении – у ВСУ. 15 и 16 февраля россияне продолжали наступать в самом городе и в районе Дилиевки и Крымского. Но геолокационные кадры показывают, что именно украинские силы немного продвинулись в северном Торецке. На Покровском направлении подтвержденных продвижений россияне не сделали, хотя наступали возле многих населенных пунктов. Но они имели продвижение на Кураховском направлении. Они наступали в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Дачного, Улаклов, Зеленовки и Разлива, а продвинулись на юго-восток от Улаклов.

направлении. Они наступали в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Дачного, Улаклов, Зеленовки и Разлива, а продвинулись на юго-восток от Улаклов. В районе Великой Новоселки никаких подтвержденных продвижений не было. Ограниченные наземные атаки россиян на западе Запорожской области также к продвижениям не привели, как и на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр.

Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись вблизи Торецка, а российские – в Курской области, а также вблизи Купянска, Северска и Курахово.