Враг меняет приоритеты наступления на Донбассе и имеет успехи на Сумщине: анализ боев и карты ISW

Российская армия наступала в Украине на многих направлениях за прошедшие сутки 7 июля. Институт изучения войны в новом отчете отметил определенные изменения на линии фронта.

Поэтому и обновил карты, где показал все передвижения оккупантов и Сил обороны. Их и основные выводы ISW публикует 24 Канал. Смотрите также В России прекратили отчитываться о смертности населения: в ISW объяснили, для чего это Кремлю Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 8 июля Бои в Курской области продолжились 7 июля, об изменениях на линии соприкосновения информация не поступала. Но российские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 7 июля свидетельствуют, что они прошли к северу от Юнаковки, что к северо-востоку от города Сумы.

области. Геолокационные видеозаписи от 7 июля свидетельствуют, что они прошли к северу от Юнаковки, что к северо-востоку от города Сумы. На севере Харьковской области изменений не было, так же и на Купянском и Лиманском направлениях, до Боровой, на Северском направлении и в городе Часов Яр.

области изменений не было, так же и на Купянском и Лиманском направлениях, до Боровой, на Северском направлении и в городе Часов Яр. Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видео от 6 июля свидетельствуют, что они прошли на северо-запад от Дилиевки, это к северу от Торецка.

направлении. Геолокационные видео от 6 июля свидетельствуют, что они прошли на северо-запад от Дилиевки, это к северу от Торецка. Российские войска, похоже, меняют приоритеты наступательных операций на Донбассе с Покровского направления на Константиновское. После нескольких недель неудачных действий появились геолокационные видео от 6 и 7 июля, которые показывают, что оккупанты во время механизированного штурма продвинулись на юг и на северо-восток от Новоэкономического, что к востоку от Покровска. Как изменилась линия фронта за 7 июля / Карты ISW На Новопавловском направлении имели продвижение обе армии. Видео от 6 июля свидетельствуют, что украинские войска прошли в северной части Дачного, что на юго-восток от Новопавловки. А видео от 7 июля показывают, что российские войска прошли к южному Толстому, что к югу от Новопавловки.

направлении имели продвижение обе армии. Видео от 6 июля свидетельствуют, что украинские войска прошли в северной части Дачного, что на юго-восток от Новопавловки. А видео от 7 июля показывают, что российские войска прошли к южному Толстому, что к югу от Новопавловки. На направлении Великой Новоселки изменений не фиксировали. Наступательные операции россиян на Гуляйпольском направлении были бесполезными, в Запорожской области в целом подтвержденного прогресса они не достигли. Активности на Херсонщине, похоже, не было. Подытоживая, ISW указал, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки. Российские продвинулись на севере Сумской области, вблизи Торецка, Покровска и Новопавловки.