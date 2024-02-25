Какую задачу дал Путин после взятия Авдеевки: анализ событий от генерала армии в отставке

Российские оккупанты активно давят по всей линии фронта. Тяжелые бои продолжаются возле Крынок, Работино и Купянска. Стратегическая задача – захват трех областей Украины.

Также враг пытается избежать перерезания южного и восточного логистических коридоров. Подробнее о ситуации на фронте 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Об Авдеевке

Генерал армии в отставке отметил, что Владимир Путин после захвата Авдеевки поставил следующую задачу – развивать наступление на этом направлении. Впрочем, силы врага чрезвычайно подорваны. Каждое подразделение на 40 – 45% понесло потери – убитыми и ранеными. Если 30 – 40% личного состава вышло из строя, военная часть считается недееспособной.

Их выводят на перегруппировку из Авдеевки. Происходит пополнение новыми солдатами или сводятся несколько частей. Даже несмотря на такие потери, указание Путина выполняется и атаки продолжаются. Основная задача – захват Донецкой и Луганской областей до завершения избирательной кампании. Поэтому применяются сверхусилия.

В то же время украинские военные отошли на позиции, которые создавались 3 – 4 месяца – это укрепленные районы. Когда-то была проведена Ставка, которая определила перспективы по приоритетным направлениям – строить укрепрайоны и в случае изменения позиций создавать новые ударные группы и мощные центры для ведения обороны и контрударов. Хотя украинские военные отошли, но такие действия не являются критическими – это военная необходимость. Никаких стратегических или даже тактических прорывов нет.

О Купянске, Марьинке и Бахмуте

Маломуж сказал, что россияне будут пытаться захватить Купянск. Подготовительные события разворачиваются возле Сватово и Кременной. На этом отрезке и у украинских военных есть маневры, и россияне проводят операции. Это направление будет одним из самых горячих в ближайшие дни. Основная задача – захват Харьковской области. Россияне будут пытаться этого достичь 100 тысячной группировкой, несколькими тысячами танков, БТРов, БМП и САУ.

Продолжаются мероприятия врага у Марьинки. Мы провели несколько контратак. Даже улучшили некоторые позиции. То есть неоднозначно, что враг только наступал по всем фронтам, как говорит российская пропаганда. Есть контрудары – Марьинский формат доказал. В некоторой степени враг потеснил, но в этом направлении мы как раз провели контрудар,

– отметил Маломуж.

Возле Бахмута, Ивановского, Андреевки и Клещеевки российские оккупанты пытаются развивать наступательные операции. Украинские военные держат высоты и позиции, которые важны для нанесения соответствующих ударов. Они продолжают теснить противника, хотя россияне бросили много сил. Бахмут – объект, который контролирует Путин в плане недопущения его освобождения. Если такое произойдет – это уже будет военно-политический формат подрыва наступательных операций в период предвыборной кампании.

О Работино

По словам Маломужа, россияне предусматривают, что украинские воины будут охватывать с фланга большую группировку на Запорожье, а с Херсонщины будут перекрывать южный логистический коридор из Крыма и через Перекопский перешеек. Россияне будут пытаться не только проводить наступательные действия, но и не допустить окружения и перерезания путей.

"Брошены специальные дополнительные подразделения в район Работино и поэтому так профессионально штурмуют. Там не простые "мобики" или даже наемники "Шторм-Z", "Шторм-V", но те, которые обучены. Часть из них привлечена из ГРУ России. По нашим данным, кроме вагнеровцев, поэтапно по разным подразделениям туда перебрасываются спецподразделения стратегической разведки. Они действуют в самых сложных ситуациях", – сказал Николай Маломуж.

Хоть украинские военные отходят на несколько сотен метров, но проводят контрудары. Провала фронта нет. Работино не захвачено, однако в некоторых секторах фиксируется враг. Уже более 10 раз оккупанты заходили, а ВСУ их потом уничтожали и отбрасывали. Сейчас происходит переменный формат. Ситуация меняется каждый час.

О Крынках

Экс-глава СВР отметил, что очень чувствительным и для Сил обороны, и для Владимира Путина является Херсонское направление. Уже неоднократно Сергей Шойгу и Валерий Герасимов отчитывались, что будто украинские морпехи и другие подразделения сброшены в Днепр и до Правобережья. В то же время ВСУ провели удары по российской группировке, которая готовилась к спецоперации против наших морских пехотинцев. Погибло минимум 60 человек и неизвестное количество раненых.

"Там сложная ситуация и трудно вести операции даже при супер высоком уровне подготовки. Спасает то, что с правого берега мы мощно бьем и ракетными, и артиллерийскими системами. Это создает предпосылки нашим десантам держать там позиции и не давать врагу отчитываться, что этот плацдарм захвачен. Он является важным для нас в будущем. В случае наступательных операций этот сектор может быть одним из ключевых для перерезания южного коридора и удара с флангов запорожской группировки", – отметил Николай Маломуж.

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