Какие последствия будет иметь использование Россией солдат КНДР в штурмах: анализ ISW

Способность Северной Кореи учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, значительно ухудшится в условиях истощения солдат КНДР на уровне российских военных.

Об этом сообщили специалисты Института изучении войны (ISW) проанализировали данные об участии северокорейских войск в штурмах против украинских сил на Курщине, информирует 24 Канал.

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Справочно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 декабря, что российские военные задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках в Курской области.

Войска КНДР задействованы в войне

Российские военные включают "значительное количество" северокорейских солдат в состав российских подразделений, действующих в Курской области. Более того, северокорейские солдаты уже понесли "заметные" потери.

Зеленский добавил, что российские войска задействовали северокорейских солдат в наступательных операциях в Курской области, но в будущем могут использовать их на других участках фронта.

"Это первое заявление украинского официального представителя о том, что северокорейские войска проводят наступательные операции", – подчеркнули аналитики.

До этого, как уточнили в ISW, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что украинские войска участвуют в "небольших" столкновениях с северокорейскими войсками в Курской области.