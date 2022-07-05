Президент России Владимир Путин панически боится подхватить какую-нибудь болезнь. Поэтому все люди, которые должны встретиться с кремлевским диктатором, обязаны пройти двухнедельный карантин, а также сдать анализы на коронавирус и глисты.

В частности, в изоляции сидят пилоты и медики. Заметьте, что Путин уже сделал себе 4 прививки против коронавируса, однако даже это не спасло его от фобии.

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Окружение Путина тестируют на коронавирус и глисты

Чтобы встретиться с президентом России, нужно 4 раза сделать ПЦР-тест и дважды провериться на антитела к коронавирусу. Также нужно сдать дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты.

Ветеран афганской войны генерал Ахат Юлашев рассказал, что 9 мая пожимал руку кремлевскому диктатору на параде на Красной площади. Ради этой встречи 94-летний мужчина провел 2 недели на карантине. В Москву он приехал 23 апреля.

Генерала встретили "со всеми почестями и поселили в роскошном московском отеле". Юлашев отметил, что там его полностью содержали. Он был одним из примерно 400 человек, находившихся с 24 по 9 мая на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину.

Все они жили неплохо: карантин проходил в двух отелях в центре российской столицы – пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".

После того как Путин начал войну в Украине, он стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию. Поэтому весь обслуживающий персонал и другое окружение продолжают сидеть на карантине, однако теперь в разных точках России. По открытым данным, Кремль потратил на такие прихоти Путина 1,5 миллиарда рублей, еще не менее 1,7 миллиарда обсерваторы получили в виде субсидий.

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Тестирование окружения на различные болезни похоже на паранойю

Израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России, отметил, что это беспрецедентные меры. Однако по ним невозможно сделать вывод о том, есть ли у Путина проблемы со здоровьем, ведь это скорее перестраховка или "звездная болезнь".

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации в американской клинике Tufts Medical Center Константин Балонов считает, что подобные карантинные меры столь же иррациональны, как и патологическая ненависть диктатора к оппозиционерам. По его мнению, медики в Кремле просто боятся возможных репрессий и перестраховываются.

Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы – с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. "Дело врачей" может очень быстро стать новой реальностью,

– добавил Балонов.

99-летнего полковника Николая Козлова из подмосковного Королева, который в 1945 году брал Берлин, каждый год приглашают на парад.

"С радостью узнал, что на днях он проходит специальный двухнедельный карантин в санатории – находится в режиме изоляции от любых контактов, чтобы ничего не помешало самочувствию тех, кто будет рядом с ним на трибуне, на Красной площади", – написал в апреле депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

Рядом с Козловым в первом ряду центральной трибуны находились Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. Ветеран не видит ничего необычного в карантине, ведь он его проходил и в прошлом году, и перед встречей с диктатором 22 июня. По его словам, в подмосковном военном санатории в этом году находились всего 5 ветеранов Второй мировой войны. Каждый из них имел собственное сопровождение.

"Две недели отдыхали, гуляли по лесу, питание нормальное. Оттуда сразу потом поехали на парад", – рассказал Козлов.

В общей сложности на трибуны Красной площади пригласили 590 ветеранов. Их встречали и сопровождали волонтеры, отбираемые по конкурсу. На карантине находились далеко не все – ветераны и волонтеры из регионов в основном приезжали в Москву 7 или 8 мая.

Ситуация была другой для таких, как Юлашев и Козлов, ведь они получили билет на центральную трибуну, где сидел Путин. Те, кто находился в первом ряду, жали президенту России руку.

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Неизвестно, сколько человек было на карантине перед парадом до 9 мая

В то же время, сколько людей находились перед парадом на карантине, российское правительство не сообщило. Однако из реестра госконтрактов можно произвести некоторые подсчеты.

Впервые под обсерватор стали использовать престижную пятизвездочную гостиницу "Золотое кольцо", расположенную напротив министерства иностранных дел в районе Арбата. Там с 24 апреля по 9 мая российские власти заплатили за проживание гостей 9 миллионов рублей .

. В "Золотом кольце" 28 апреля Центральная клиническая больница УДП, где также лечат Путина, заселила 13 своих сотрудников. Почти все они уехали из гостиницы 9 мая. Медики, вероятно, следили за здоровьем участников будущего парада или готовились обслуживать самого диктатора.

Карантин врачей обошелся в 924 тысячи рублей . В контрактах ЦКБ говорится, что номер в "Золотом кольце" перед парадом стоил 5500 рублей. Если управление делами президента России арендовало для ветеранов номера по той же цене, то там жили около 160 человек. Где-то столько вмещает Центральная трибуна Красной площади.

. В контрактах ЦКБ говорится, что номер в "Золотом кольце" перед парадом стоил 5500 рублей. Если управление делами президента России арендовало для ветеранов номера по той же цене, то там жили около 160 человек. Где-то столько вмещает Центральная трибуна Красной площади. В то же время УДП арендовало номера и в 4-звездочном "Президент-отеле". На это потратили 14,3 миллиона рублей. В этом отеле есть всего 204 номера стоимостью от 3,9 до 11 тысяч рублей в сутки. То есть, все они могли быть заполнены во время карантина.

За карантин в обоих отелях УДП и его структуры заплатили более 24 миллионов рублей. Кроме того, перед парадом еще один обсерватор устроили в санаторно-курортном комплексе "Подмосковье" минобороны России. Сколько человек были там на карантине пока неизвестно.

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Какие анализы нужно сдать, чтобы увидеть Путина

Окружение Путина не только сидит на карантине, но и сдает разные анализы. Чтобы только попасть на карантин, нужно за 2 суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. После этого в течение 2 недель придется еще 4 раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день – снова кровь на антитела.

Если у человека не обнаруживают антител IGM, свидетельствующих о болезни, то после изоляции он получает допуск "в чистую зону" – то есть к Путину. Однако во время карантина также могут брать биоматериал и другие анализы. Такое нововведение появилось после вакцинации кремлевского диктатора.

С начала пандемии УДП и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других людей из окружения Путина примерно на 200 миллионов рублей. С 2021 года их сдали около 1500 человек. У некоторых из них брали мазки не только на коронавирус, но и на ОРВИ, грипп и стафилококк, а также кровь на биомаркеры. Кроме того, пациенты сдавали кал, однако не на коронавирус, а на яйца гельминтов.

Ранее уже сообщалось, что приближенные к Путину чиновники должны сдавать кал несколько раз в неделю. В то же время для сотрудников комбината питания "Кремлевский", которые не работают, как ни странно, в Кремле и не кормят российского президента, достаточно только ПЦР-тестов.

Летний отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всего – 125 миллионов рублей. С июня 2021 летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но и все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они делали:

до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов,

до 600 тестов на антитела,

50 анализов крови на биомаркеры,

100 – 200 анализов кала для выявления коронавируса.

Та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 летный отряд сдал 1376 мазков, 98 проб кала на коронавирус, 447 анализов крови на антитела и 32 – на биомаркеры. Кроме того, они продолжают сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

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