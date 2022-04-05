Аналогично применению биологического или химоружия, – Арахамия об обстреле цистерн с азотом
Источник:Давид Арахамия
Российские захватчики при обстреле в Рубежном попали в цистерну с азотной кислотой. Это может иметь негативные последствия для мирного населения.
После попадания в цистерну с азотом местные власти призвали людей оставаться в укрытии, не открывать окна и двери, подготовить влажные повязки. Ведь азотная кислота очень опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.
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"По своим последствиям этот инцидент аналогичен применению химического или биологического оружия. Это лишний раз подтверждает истинные намерения враждебной стороны, заключающиеся в том, чтобы уничтожать не только войска и инфраструктуру, а и население нашей страны, которое не хочет жить в "русском мире"", – написал по этому поводу глава франции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Что делать при взрыве азотной кислоты
- Если вы в помещении – закрыть двери и окна. Не выходить из укрытий.
- Подготовить влажные маски для лица. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
- При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
- При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.
- При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.
- При проглатывании азотной кислоты надо промывать желудок большим количеством воды.