"Аналогов нет": Путин уже угрожает новыми ракетными комплексами С-500

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил снова всех напугать "уникальным вооружением". Все в привычном духе – "оружие России новое и самое мощное, больше такого ни у кого нет".

Проблема в том, что в такие сказки мир уже не верит и не пугается. Поэтому Путин и решил, что эту ложь нужно рассказать тем, у кого нет выбора или собственного мнения. В этот раз выбрал выпускников российских военных вузов, сообщает 24 канал.

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Фантазии путина об "уникальности" российского оружия

Во время выступления Путин заверил, что в конце года ракетный комплекс "Сармат" якобы точно станет на боевое дежурство. Среди тех, кто слушал Путина с собачьей верностью и восторгом, был его приспешник Сергей Шойгу, известный также как министр обороны России.

Не забыл диктатор вспомнить и о своем морском флоте, с которым в последнее время случаются не слишком приятные события возле Украины. Там или горит какой-нибудь корабль или идет на дно Черного моря. Путин же нафантазировал перед выпускниками, что на флоте будет вооружение, которое якобы будет определять боеспособность армии в ближайшие годы и десятилетия вперед. Почему Путин решил, что Россия будет существовать десять лет вместе с ее флотом, неизвестно.

Комплексов С-500 мир еще не видел

А потом он перешел к еще большим восхвалениям о комплексах С-500. Якобы эта система противовоздушной и противоракетной обороны уже начала поступать в войска. Тогда как обычно, сказал, что аналогов мир еще не видел. Но дело в том, что Путин и его приспешники едва ли не всю свою технику называют неслыханно страшной и сильной. Когда же доходит до дела, то на поле боя она эффективности не показывает. Только мешает и стоит мертвым грузом как музейный экспонат. Оно и не удивительно, ведь россияне не могут что-то сделать или придумать сами так, чтобы оно чего-нибудь стоило.

Кроме того, на выступлении Путин сказал еще одну интересную вещь. Якобы С-500 поступят в армию, кроме того нового оружия, которое уже испытывают на поле боя. Поскольку Россия сейчас ведет активные боевые действия именно на территории Украины, это может быть доказательством и фактическим подтверждением еще одного военного преступления против нашего государства.

Последние заявления Путина об Украине

Российский президент буквально посыпал мнение о нашем государстве во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Почему-то он решил, что после такого циничного нападения еще может высказывать свое мнение по поводу нашего вступления в Европейский Союз. Более того, он коварно сказал, что не имеет ничего против этого. Якобы ЕС не является военно-политическим блоком. "Сильный и могучий" диктатор только НАТО боится.

Был и ряд других коварных заявлений касательно Украины. Цинизм Путина продолжает поражать. Он так спокойно говорил о беде, которую принес миллионам украинцев. Якобы боевые действия всегда трагедия. А потом снова повторился, что все это было вынуждено. Якобы не оставим людей на "освобожденных", а на самом же деле оккупированных территориях. Но его "героизм" существует только до прихода туда ВСУ.

Напомнил Путин и о "причине" полномасштабной войны в Украине. Конечно, Россия это не кодло сатаны, а "несет только добро". Уже обычно для них во всем виноват только Запад. Якобы все началось в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Договориться не смогли, поэтому Россия и решила провести "спецоперацию".

О какой беде Путина говорил эксперт: смотрите видео