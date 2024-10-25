Не дождалась мужа из плена: на фронте погибла боевой медик Анастасия Кравчук

Во время несения военной службы умерла боевой медик Анастасия Кравчук. Героине навсегда 27 лет.

О трагической потере сообщила Козелецкий поселковый совет. Кроме того, известно, что муж Анастасии – уже почти три года находится во вражеском плену.

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На фронте умерла защитница с Черниговщины

Стало известно, что 21 октября 2024 года в результате осложнений состояния здоровья во время несения военной службы умерла защитница Анастасия Кравчук. Ей навсегда останется 27 лет.

Анастасия родилась 5 мая 1997 года в селе Лихолетки на Черниговщине. Училась в Козелецкой общеобразовательной школе №3, а после окончания – поступила в Киевский медицинский колледж №3, где получила специальность "Медицинская сестра".

Сначала Анастасия работала в Козелецкой центральной районной больнице, а позже – в клинической больнице "Феофания" государственного управления делами Украины. Когда началось полномасштабное вторжение, медик начала заниматься волонтерством и помогала жителям Херсонщины.

С 2023 года работала операционной медсестрой в ГУ Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины города Киев. В начале февраля Анастасия Кравчук ушла добровольцем в ряды ВСУ. Там она стала боевым медиком в 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Известно, что муж Анастасии Евгений Кравчук с 2022 года находится в плену. Как писала на своей странице в фейсбуке Анастасия, ее муж защищал государство на Луганщине, но с собратьями попал в окружение.

В Козелецком поселковом совете выразили искренние соболезнования матери Анастасии – Галине Мачачи.

Трудно подобрать нужные слова поддержки, невозможно заживить рану от потери, когда останавливается сердце родного ребенка. Пусть добрый, светлый воспоминание об Анастасии навсегда останется в сердцах родных, друзей, всех, кто ее знал, любил и уважал. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами, поддерживаем Вас в час скорби... Светлая и вечная память...

– выразили соболезнования в сельском совете.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Анастасии Кравчук. Светлая и вечная память.

О времени и месте захоронения будет сообщено дополнительно.