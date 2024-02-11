На этой должности он заменил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подробнее рассказал 24 Каналу о новом главе Генштаба.

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Что известно о Баргилевиче

Полковник запаса отметил, что общая команда Вооруженных Сил Украины никем со стороны не пополнилась. Новые командующие – это украинские генералы, которые долгий период времени управляют войсками. Так, до назначения на должность начальника Генштаба Баргилевич занимал должность командующего Сил территориальной обороны.

Достаточно неплохо себя показал при выполнении этих полномочий. Практически с нуля поднял целый вид войск и выполнил поставленную задачу, особенно во время начальных масштабных атак россиян,

– отметил Свитан.

Для Анатолия Баргилевича руководство Генштабом – это новый вид деятельности. Все-таки командующий ТРО и Генштаба – немного разные направления. Нужно посмотреть за его действиями в ближайшие несколько недель. Логистика, снабжения и некоторое управление напрямую будут зависеть от Генштаба. Поскольку генерал-майор довольно профессиональный человек, он должен справиться с обязанностями.

О команде Залужного

Роман Свитан также отметил, главное, чтобы власть отреагировала на запросы общества. Команда Валерия Залужного – высокопрофессиональные командиры. Их опыт однозначно нужно использовать. К тому же в государственной системе управления исполнительной власти: в Минобороны, в МВД, премьер-министры и вице-премьеры в силовых органах.

"Это то, с чем могут справиться генералы из команды Залужного. Хотелось бы увидеть их именно в таком амплуа и дальнейшее движение после выхода из армии в переход к исполнительной структуре власти. Тогда военнослужащие по крайней мере поймут дорогу на ближайшие несколько десятков лет", – констатировал летчик-инструктор.

50-летнего Валерия Залужного, который более 2 лет занимал должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, отправил в отставку президент Владимир Зеленский. Новым Главкомом глава государства назначил Александра Сырского.

Биография Анатолия Баргилевича: кратко