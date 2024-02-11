На цій посаді він замінив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан детальніше розповів 24 Каналу про нового голову Генштабу.

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Що відомо про Баргилевича

Полковник запасу зазначив, що загальна команда Збройних Сил України ніким зі сторони не поповнилася. Нові командувачі – це українські генерали, які довгий період часу управляють військами. Так, до призначення на посаду начальника Генштабу Баргилевич обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони.

Досить непогано себе показав при виконанні цих повноважень. Практично з нуля підняв цілий вид військ та виконав поставлене завдання, особливо під час початкових масштабних атак росіян,

– наголосив Світан.

Для Анатолія Баргилевича керівництво Генштабом – це новий вид діяльності. Все-таки командувач ТРО та Генштабу – трішки різні напрямки. Потрібно подивитися за його діями в найближчі кілька тижнів. Логістика, постачання та деяке управління безпосередньо залежатимуть від Генштабу. Оскільки генерал-майор доволі професійна людина, він повинен справитися з обов'язками.

Про команду Залужного

Роман Світан також наголосив, головне, щоб влада відреагувала на запити суспільства. Команда Валерія Залужного – високопрофесійні командири. Їх досвід однозначно потрібно використовувати. До того ж у державній системі управління виконавчої влади: в Міноборони, в МВС, прем'єр-міністри та віцепрем'єри у силових органах.

"Це те, з чим можуть впоратися генерали з команди Залужного. Хотілось би побачити їх саме в такому амплуа та подальший рух після виходу з армії у перехід до виконавчої структури влади. Тоді військовослужбовці принаймні зрозуміють дорогу на найближчі кілька десятків років", – констатував льотчик-інструктор.

50-літнього Валерія Залужного, який понад 2 роки обіймав посаду Головнокомандувача Збройних Сил України, відправив у відставку президент Володимир Зеленський. Новим Головкомом глава держави призначив Олександра Сирського.

Біографія Анатолія Баргилевича: коротко