Привлек сообщников и должен был получить 221 тысячу долларов взятки: интересное о деле Гунька

Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько был арестован за получение взятки в размере 85 тысяч долларов. Также заключили под стражу сообщника народного избранника. Детальнее об этом деле рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.

Еще 8 августа правоохранители разоблачили Гунька в коррупции, после чего объявили ему о подозрении. За 221 тысячу долларов он обещал одному из бизнесменов решить вопрос с "разрешением" на аренду земли, принадлежащей Национальной академии аграрных наук Украины.

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Интересные факты о деле Гунька

Собственно, 85 тысяч долларов – это всего аванс за незаконную "услугу", которую обещал предоставить Гунько частному предпринимателю. Полная сумма взятки должна была составлять как раз 221 тысячу долларов США.

Речь шла о неправомерной передаче в аренду земель, площадью в 1700 гектаров. То есть, за один гектар Гунько планировал получить 130 долларов.

Следствие зафиксировало разговор нардепа, в котором он намекает, что может решить некоторые вопросы относительно других земель,

– констатировали в НАБУ.

Меру пресечения в виде содержания под стражей Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил Гунько 9 августа. Однако он может внести залог в 30 миллионов гривен. Важно, что был арестован нардеп прямо в зале суда.

В то же время это разоблачение – это результат совместной работы трех ведомств:

Национального антикоррупционного бюро;

Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Служба безопасности Украины.

Благодаря спецслужбам, обеспечившим оперативное сопровождение расследования, детективы НАБУ и прокуроры САП получили доказательства неправомерной деятельности народного депутата и двух его сообщников.

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