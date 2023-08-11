Привлек сообщников и должен был получить 221 тысячу долларов взятки: интересное о деле Гунька
Источник:НАБУ
Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько был арестован за получение взятки в размере 85 тысяч долларов. Также заключили под стражу сообщника народного избранника. Детальнее об этом деле рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.
Еще 8 августа правоохранители разоблачили Гунька в коррупции, после чего объявили ему о подозрении. За 221 тысячу долларов он обещал одному из бизнесменов решить вопрос с "разрешением" на аренду земли, принадлежащей Национальной академии аграрных наук Украины.
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Интересные факты о деле Гунька
Собственно, 85 тысяч долларов – это всего аванс за незаконную "услугу", которую обещал предоставить Гунько частному предпринимателю. Полная сумма взятки должна была составлять как раз 221 тысячу долларов США.
Речь шла о неправомерной передаче в аренду земель, площадью в 1700 гектаров. То есть, за один гектар Гунько планировал получить 130 долларов.
Следствие зафиксировало разговор нардепа, в котором он намекает, что может решить некоторые вопросы относительно других земель,
– констатировали в НАБУ.
Меру пресечения в виде содержания под стражей Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил Гунько 9 августа. Однако он может внести залог в 30 миллионов гривен. Важно, что был арестован нардеп прямо в зале суда.
В то же время это разоблачение – это результат совместной работы трех ведомств:
- Национального антикоррупционного бюро;
- Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- Служба безопасности Украины.
Благодаря спецслужбам, обеспечившим оперативное сопровождение расследования, детективы НАБУ и прокуроры САП получили доказательства неправомерной деятельности народного депутата и двух его сообщников.
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- Следствие проверяет возможных других участников этого преступления: "Пока участие в схеме представителей правоохранительных органов и исполнительной власти не выявлено", – утверждают в антикоррупционных органах.
- Если вину Гунька и его приспешников докажут в суде, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься чиновничьей деятельностью 3 года.
- Действия нардепа квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (подкуп лица). А его сообщников – помощнику по депутатской деятельности и адвокату – по этой же статье и части 5 статьи 27 УКУ (пособничество в преступлении).