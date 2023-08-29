"Слуга" Гунько, получивший 85 тысяч взятки, остается под стражей: суд отклонил его апелляцию
Народного депутата от "Слуги народа" разоблачили на взяточничестве. Он пытался обжаловать решение суда о мере пресечения, однако ничего не получилось.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не изменила меру пресечения нардепу Анатолию Гунько. Его обвиняют в получении взятки.
Смотрите также Дырявый санкционный мешок: что должно сделать Запад, чтобы остановить Россию
Решения оставили без изменений
Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении жалобы.
29 августа 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следователя судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога,
– говорится в сообщении.
Решение вступило в силу с его провозглашения и не подлежит обжалованию.
Дело Гунько: последние новости
- Нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько был арестован за получение взятки в размере 85 тысяч долларов. Также заключили под стражу сообщника народного избранника. Детальнее об этом деле рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.
- За 221 тысячу долларов он обещал одному из бизнесменов решить вопрос с "разрешением" на аренду земли, принадлежащей Национальной академии аграрных наук Украины
- Речь шла о неправомерной передаче в аренду земель, площадью в 1700 гектаров. То есть, за один гектар Гунько планировал получить 130 долларов.