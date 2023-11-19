Анатолий Казмирчук стал новым командующим Медицинских сил ВСУ: что о нем известно

19 ноября Рустем Умеров сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. В этой должности Татьяну Остащенко заменил Анатолий Казмирчук.

Рассказываем, что известно о бывшем начальнике Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве, который 19 ноября стал главой Медицинских сил ВСУ.

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Что известно об Анатолии Казмирчуке

Анатолий Петрович Казмирчук родился 26 июня 1970 года в селе Шевченково Хмильницкого района Винницкой области. Он – украинский военный врач, бывший начальник Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", которым руководил с 2012 по 2023 годы.

Он – Заслуженный врач Украины доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий, а также генерал-майор медицинской службы.

Анатолий Казмирчук в 1993 году окончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

А с 1993 по 1996 год он был слушателем факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии. По завершении он занимал должность начальника отделения общеврачебной помощи Центрального отделения поликлиники Министерства обороны Украины.

С 1997 по 2005 годы он был старшим ординатором, а с 2005 по 2011 годы – начальником нефрологического отделения клиники урологии и нефрологии Главного военного клинического госпиталя.

Анатолий Казмирчук 3 июля 2008 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Комплексная характеристика первичного гломерулонефрита у военнослужащих с оценкой его распространенности, эффективности лечения и прогноза".

С 2011 по 2012 годы он был ведущим терапевтом Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".

Приказом министра обороны Украины №580 Анатолия Казмирчука 23 июля 2012 года назначен начальником Главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

Он с 6 апреля 2016 года лауреат премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий за работу "Инновационный подход по организации и оказанию медицинской помощи в гибридной войне".

А 21 ноября 2017 года он защитил докторскую диссертацию.

С 30 декабря 2020 года Анатолий Казмирчук – лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

И уже 19 ноября 2023 Анатолий Казмирчук стал командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Награды Анатолия Казмирчука

Заслуженный врач Украины – 2015 год.

Орден Даниила Галицкого – 2017 год.

Награда министерства обороны Украины "Доблесть и честь".

Награда "Знак почета".

Медаль "10 лет Вооруженным Силам Украины".

Медаль "15 лет Вооруженным Силам Украины".

Медаль "За добросовестную службу" I степени.

Медаль "За добросовестную службу" II степени.

Орден святого Архистратига Михаила – 2017 год.

Орден святого Юрия Победоносца – 2016 год.

Орден "За награды" III степени.

Обратим внимание, что Рустем Умеров объяснил свое решение. Он отметил, что причины такого шага очевидны для всех, кто бьется в рядах Сил обороны Украины, а также для тех, кто помогает. По словам министра, пора решать проблемы медицинского обеспечения наших защитников.