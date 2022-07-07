Погиб зять Анатолия Кинаха – Александр Ковалко

В семью бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха пришла беда. У него погиб зять.

Обстоятельства смерти Александра Ковалко неизвестны. О потере сообщила жена политика – Марина Кинах.

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Погиб зять…. Александр Ковалко. Страшная боль. Сын, муж, отец, брат, дядя, зять, друг, суперпрофессионал своей отрасли. А главное – добрый, искренний, отзывчивый, надежный и справедливый человек. Я его любила и уважала. Нет слов,

– сказала она.

Известно, что Александр Ковалко был 1970 года рождения. Он работал заместителем председателя правления НАК "Нефтегаз Украины", заместителем директора "Укрнафты".

Недавно возглавлял секретариат научно-технического совета НАК "Нафтогаз Украины", был советником председателя ООО "Оператор ГТС Украины", а также членом экспертного совета при Министерстве энергетики при каденции Юрия Витренко.

Украинцы гибнут на войне

Наше государство теряет на войне своих героев и самых отважных и мужественных украинцев. Погибают также и бойцы других национальностей. В частности, сдерживая российских оккупантов возле Лисичанска, погиб "Брест" – командир белорусского батальона "Волат". Воин с первых дней полномасштабной войны присоединился к ВСУ.

А 21 июня во Львове простились с пластуном Артемом Демидом, героически погибшим в войне за свободу Украины. Прощание состоялось в храме Гарнизона святых апостолов Петра и Павла. Во время службы мать Артема Димида спела своему сыну последнюю колыбельную.

Также гибнут и наши спортсмены. Война унесла еще одну жизнь героя спортивного фронта. Свою жизнь за свободу украинского народа отдал боксер Олег Прудкий. Он был мастером спорта международного класса по боксу. Олег был одним из самых талантливых боксеров Черкасской области.

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