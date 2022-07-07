Обставини смерті Олександра Ковалка невідомі. Про втрату повідомила дружина політика – Марина Кінах.

До теми На війні загинув відомий військкор Олексій Чубашев

Загинув зять…. Олександр Ковалко. Страшний біль. Син, чоловік, батько, брат, дядько, зять, друг, суперпрофесіонал своєї галузі. А головне – добра, щира, чуйна, надійна і справедлива людина. Я його любила і поважала. Немає слів,

– сказала вона.

Відомо, що Олександр Ковалко був з 1970 року. Він працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", заступником директора "Укрнафти".

ВІднедавна очолював секретаріат науково-технічної ради НАК "Нафтогаз України", був радником голови ТОВ "Оператор ГТС України", а також членом експертної ради при Міністерстві енергетики за каденції Юрія Вітренка.

Українці гинуть на війні

Наша держава втрачає на війні своїх героїв та найбільш відважних та мужніх українців. Гинуть також і бійці інших національностей. Зокрема, стримуючи російських окупантів біля Лисичанська, загинув "Брест" – командир білоруського батальйону "Волат". Воїн з перших днів повномасштабної війни долучилися до ЗСУ.

А 21 червня у Львові попрощались з пластуном Артемом Демидом, який героїчно загинув у війні за свободу України. Прощання відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Під час служби матір Артема Димида заспівала своєму синову останню колискову.

Також гинуть і наші спортсмени. Війна забрала ще одне життя героя спортивного фронту. Своє життя за свободу українського народу віддав боксер Олег Прудкий. Був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини.

Віддав життя за Україну активіст Роман Ратушний: дивіться відео