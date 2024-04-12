"Я остаюсь в армейской семье": ОК "Юг" опубликовало обращение генерала Ковальчука

Оперативное командование "Юг" опубликовало обращение генерала Анатолия Ковальчука. В нем он поблагодарил коллег за службу, а также отметил мужество наших защитников.

Отметим, несколькими днями ранее стало известно о переводе Ковальчука с должности командующего ОК "Юг". Он получил новую должность – его назначили начальником Военной академии в Одессе.

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Обращение Ковальчука

Анатолий Ковальчук в обращении поблагодарил коллег за совместную службу. Он отметил, что эти два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни каждого.

Мы с Вами бок о бок прошли едва ли не самый критический этап – проверку готовности к угрозе, все масштабы которой сложно было даже представить, сумели остановить нашествие вражеской орды, когда казалось, что сил и мощностей мало,

– отметил Ковальчук.

Генерал добавил, что в единстве украинцев – как гражданских, так и военных или правоохранителей, создавалась легендарная несокрушимость, питается вера в победу. Ковальчук отметил, что вместе удалось освободить от оккупанта часть Одесской области – остров Змеиный – и львиную долю территориального моря Украины, Николаевскую и Херсонскую области на правом берегу Днепра.

Мы выполняли боевые задачи, отбивая дерзкий вражеский десант, отбрасывая и утапливая вражеские корабли, создавая беспрецедентные исторические факты новейшей эры наших Вооруженных Сил,

– написал он.

Ковальчук добавил, что они жестко сражались с врагом на Юге, а бригады показали себя наилучшим образом в боевой работе. ОК "Юг" обеспечивает и поддерживает их и сегодня, когда они на восточном направлении "выжигают не*исть" с нашей земли, мужественно противостоят вражеским атакам.

Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славного и своенравного Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-истовым, яростно штормовым для врагов. Наши с вами усилия стали примером того, что настоящие герои нашей страны рождаются в самые тяжелые времена,

– подчеркнул он.

Генерал поблагодарил за поддержку и добросовестность, ответственное отношение к делу, выдержку и самоотверженность в прохождении испытаний и мирным временем развития, и изнурительными боевыми буднями. Он пожелал, чтобы каждый гордился своим делом, чувствовал себя причастным к общей победе и на поле боя, и по жизни.

Ковальчук добавил, что остается в армейской семье.

С уверенностью в нас и в наших с вами силах остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, что всегда имел и имею к себе и тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и рассудительность – из этого растет настоящий командир, который способен быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив,

– отметил он.

По словам генерала, так формируется новейшее войско демократического независимого государства. Он пожелал каждому видеть в этом свои перспективы.

Другие изменения в армии

Кроме Ковальчука, новую должность получил и Сергей Литвинов – командующий ОК "Запад". Генерал-майор Сергей Литвинов назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. Новым командующим стал бригадный генерал Владимир Шведюк. Он ранее служил в Силах Теробороны.

Новым командующим ОК "Юг" стал генерал Геннадий Шаповалов. Речь идет о бывшем командире 59 бригады отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.